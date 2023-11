per Mail teilen

Der Einstieg privater Investoren beim Netzbetreiber TransnetBW ist wohl vom Tisch. Stattdessen will die Bundesregierung Anteile kaufen - und so mehr Einfluss beim Netzausbau haben.

Der Bund will nach SWR-Informationen zu knapp 25 Prozent beim Netzbetreiber TransnetBW einsteigen. Der Erwerb der Anteile soll über die Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2023 würden dadurch zusätzliche Kosten in von bis zu 3,2 Milliarden Euro entstehen. Damit könnte sich ein befürchteter Einstieg privater Investoren, auch aus dem Ausland, vorerst erledigt haben.

Bundesregierung: Einstieg soll Strompreise stabilisieren

Im Mai 2023 hatte der Karlsruher Energieversorger EnBW als Muttergesellschaft bereits 24,95 Prozent Anteil an ein Konsortium aus mehr als 30 Sparkassen, Banken, Versicherungen und Körperschaften verkauft. Die Bundesregierung wünscht sich mehr Einfluss bei allen Übertragungsnetzbetreibern, um einen rechtzeitigen Netzausbau zu sichern. Durch den Erwerb könnten auch die Strompreise stabilisiert werden, weil Netzentgelte begrenzt werden könnten, so die Begründung der Bundesregierung für einen möglichen Kauf.

Die TransnetBW GmbH betreibt das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg. Lange gab es die Sorge, es könnten Investoren aus China oder Vermögensverwalter wie BlackRock bei TransNet BW einsteigen. Schließlich versprechen solche Beteiligungen an Unternehmen der Energieinfrastrukur ordentliche Renditen.

Nach SWR-Informationen wird sich nun aber der Bund über die Förderbank KFW an der EnBW Tochter beteiligen. Die EnBW muss die Energiewende finanzieren und ist deshalb auf der Suche nach zusätzlichem Geld.

Volkswirtschaftler: TransnetBW muss 10 Milliarden Euro investieren

Uwe Leprich, Volkswirt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, sagte dem SWR, die EnBW sei sicherlich von den finanziellen Möglichkeiten beschränkt. Es gehe allein für TransnetBW um über 10 Milliarden Euro an Investment in den nächsten Jahren. Solche Investitionen seien natürlich für ein Unternehmen nicht ganz einfach zu stemmen.

Insbesondere der Ausbau der Nord-Süd-Trasse wird eine der großen Aufgaben sein, die vor dem Stromnetzbetreiber TransnetBW liegen. Die Bundesregierung wolle durch den Einstieg die Netzentgelte begrenzen und damit die Strompreise stabilisieren, so Leprich. Das Netz in Baden-Württemberg deckt mit 3.000 Kilometern etwa zehn Prozent der Hochspannungsnetze in Deutschland ab.