EnBW will Anteile von TransnetBW an Sparkassen verkaufen

Die Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg übernimmt fast 25 Prozent der TransnetBW-Anteile. Die EnBW will mit Verkauf Geld für den Ausbau der Stromnetze gewinnen.

Der Energiekonzern EnBW will einen Anteil von fast 24,95 Prozent des Stromnetzbetreibers TransnetBW an die Sparkassen Finanzgruppe in Baden-Württemberg verkaufen. Das erfuhr der SWR aus dem Umfeld des EnBW-Aufsichtsrats.

Verkauf soll EnBW Geld für Stromnetz-Ausbau bringen

Dass das Aufsichtsgremium an diesem Dienstagabend in einer Sondersitzung grünes Licht für den Verkauf der Anteile an die Sparkassen gibt, gilt als Formsache. Als Kaufpreis war von rund einer Milliarde Euro die Rede. Für das andere Paket von 24,95 Prozent hat die staatliche KfW-Bank ein Vorkaufsrecht. Mit dem Verkauf der Anteile will die EnBW Milliarden für den Ausbau der Stromnetze gewinnen. Dennoch bliebe die EnBW mit knapp über 50 Prozent Mehrheitseigner bei Transnet. Transnet betreibt eines von vier Übertragungsnetze in Deutschland. Damit soll Windstrom von Nord nach Süd transportiert werden. Für den Ausbau der Trassen sind nach Angaben des Finanzministeriums in Stuttgart etwa zehn Milliarden Euro nötig.

SPD und Umweltschützer fürchteten private Übernahme

Während des Bieterverfahrens hatte es heftige Kritik von SPD und Umweltschützern an dem geplanten Deal gegeben. Sie argumentierten, kritische Infrastruktur dürfe auf keinen Fall in die Hände eines privaten Hedgefonds fallen. Nun kommt mit der Sparkassen Finanzgruppe ein Investor zum Zug, der den baden-württembergischen Kommunen gehört. An dem Bieterkonsortium ist auch die L-Bank beteiligt, die wiederum dem Land Baden-Württemberg gehört.