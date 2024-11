Bombendrohungen gegen mehrere Schulen in BW verschickt

In Stuttgart und ganz BW haben mehrere Schulen am Wochenende Bombendrohungen in ihren E-Mail-Postfächern gefunden. Die Polizei sucht bundesweit nach dem Absender.

Mindestens 16 Stuttgarter Schulen haben am Wochenende eine E-Mail bekommen, in der eine Explosion angekündigt worden war. Das berichtete die Stuttgarter Polizei. Auch andere Schulen in BW sind betroffen, wie das Innenministerium auf SWR-Anfrage mitteilte. Die Drohungen seien am Sonntag entdeckt und anschließend eingehend geprüft worden. "Wir gehen davon aus, dass keine Gefahr besteht", so eine Sprecherin des Stuttgarter Polizeipräsidiums.

Bombendrohungen gegen Schulen: Weitere Fälle in Deutschland

Nicht nur Stuttgarter Schulen sollen entsprechende Drohungen erhalten haben. In Baden-Württemberg sollen Schulen im mittleren zweistelligen Bereich von identischen Drohungen betroffen sein, so das Innenministerium. So seien in Aalen (Ostalbkreis), Freiburg, Karlsruhe und Reutlingen Drohmails im Zusammenhang mit den Nahost-Konflikt eingegangen.

Auch Schulen in Hannover, Erfurt und Leipzig in Niedersachsen meldeten ähnliche Vorfälle, bestätigt das dortige Landeskriminalamt in Niedersachsen. Aus diesem Grund soll, laut einem Sprecher der Polizei Hannover, die Suche nach dem Täter oder der Täterin länderübergreifend stattfinden. Im vergangenen Jahr hatte es schon einmal entsprechende bundesweite Drohmails gegeben, von denen Schulen im Raum Stuttgart betroffen waren.

Sollte der Absender ermittelt werden können, sieht das Strafgesetzbuch bei der Störung

des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren vor.