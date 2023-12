per Mail teilen

Mehr als tausend Bäuerinnen und Bauern aus Baden-Württemberg haben am Donnerstag in Stuttgart mit einer langen Traktorenkolonne gegen geplante Streichungen von Steuervergünstigungen protestiert. Bei der Anreise der Bauern aus allen Teilen des Landes kam es teils zu langen Staus auf den Zufahrtsstraßen nach Stuttgart. Die Polizei rief dazu auf, Autofahrten in der Landeshauptstadt zu vermeiden oder diese zu umfahren.