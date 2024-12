Laut dem Statistischen Landesamt steigt die Anzahl der über 35-jährigen Auszubildenden in Baden-Württemberg deutlich. 2023 waren es fast fünf Mal mehr als noch 2010.

Nach der Schule erst mal eine Ausbildung beginnen? So oder so ähnlich starten wohl die meisten Azubis in ihren neuen Lebensabschnitt. Laut der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit steigt aber auch der Anteil älterer Bewerberinnen und Bewerber. Im Ausbildungsjahr 2023/24 seien rund 3.080 Bewerber 25 Jahre und älter gewesen - ein Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das zeigt, dass auch der ‚Nachwuchs‘, der eine Ausbildung beginnt, älter ist", sagt ein Sprecher.

Auszubildende dringend gesucht

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels hätten ältere Azubis durchaus eine Chance, sagt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium. Zudem mache es der demografische Wandel für Betriebe zunehmend wichtig, auch ältere Arbeitskräfte zu integrieren. Seit 2010 steigt in Baden-Württemberg der Anteil der 35- bis 39-Jährigen, die sich für eine Ausbildung entscheiden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Während es vor gut 15 Jahren noch 0,2 Prozent waren, sind es heute 0,9 Prozent an der Gesamtzahl der über 170.000 Azubis im Land.

Auch die Zahl der Azubis Ü40 nimmt zu

Die Zahl der Menschen, die sich mit 40 Jahren oder älter für eine Ausbildung entscheiden, hat sich in den vergangenen 15 Jahren knapp verdreifacht. Das sind in der Regel Menschen, die sich neu orientieren wollen. Vor allem Frauen trauen sich meist einen Neuanfang, sagt Patricia Montbrun, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt.

Handlungsbedarf bei den Unternehmen

Handlungsbedarf sieht Montbrun bei vielen Unternehmen. Das Potenzial älterer Auszubildenden werde nicht vollumfänglich ausgenutzt. Obwohl Unternehmen dazu angehalten werden, auch ältere Menschen auszubilden, zögerten einige, so Montbrun. Viele kämen von selbst nicht unbedingt sofort auf die Idee, es auch mal mit älteren Azubis zu versuchen oder diese gezielt anzusprechen. Dabei haben laut Montbrun auch ältere Azubis noch einige Jahre auf dem Arbeitsmarkt vor sich.