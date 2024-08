Wer noch einen Ausbildungsplatz braucht, hat noch die Auswahl. Viele Branchen suchen händeringend. Zum ersten Mal gibt es in Heilbronn sogar Azubis aus Nepal.

Die Arbeitsagenturen in der Region Heilbronn-Franken melden noch viele freie Ausbildungsplätze. Im Raum Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim gibt es sogar noch über 2.500, die zu besetzen sind. Vor allem das Handwerk sucht Lehrlinge, aber auch technische und kaufmännische Berufe brauchen Nachwuchs - mittlerweile suchen auch größere Unternehmen. Laut einer Online-Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) konnten im vergangenen Ausbildungsjahr die Betriebe im Land fast die Hälfte ihrer Ausbildungsplätze nicht besetzen. Unternehmen werben mittlerweile aktiv um Nachwuchs und bieten Praktikumsmöglichkeiten.

Betriebe in engem Kontakt mit Schulen

Um Schulabgängerinnen und -abgänger für eine Berufsausbildung zu interessieren, sind Betriebe im engen Kontakt mit den Schulen, so auch der Handwerksbetrieb Heinrich Schmid. Denn es gilt schon länger: Wer Azubis will, muss selbst tätig werden. Für das deutschlandweit tätige Unternehmen arbeitet Ole Weiss in der Niederlassung Heilbronn mit rund 70 Kolleginnen und Kollegen. Der Abteilungsleiter freut sich, dass es in diesem Jahr einen guten Zulauf an jungen Auszubildenden gibt.

Wir gehen sehr proaktiv auf Schulen zu und veranstalten immer wieder Projekttage.

Entgegen dem Trend ist der Azubi-Mangel auch beim Sanitärbetrieb Hohl aus Obersulm (Kreis Heilbronn) kein Thema. Inhaber Jürgen Hohl hat nach eigenen Angaben immer einen Auszubildenden. Der Chef des ländlichen Fünf-Mann-Betriebes bietet ebenfalls an, seine Firma über ein Praktikum kennenzulernen.

Wir haben ständig Anfragen nach Ausbildungsplätzen - mehr als wir aufnehmen können.

Betriebe setzen auf Praktika

Praktika sind für einen Ausbildungsplatz Voraussetzung, so Petra Fischer von der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Viele Ausbildungsplätze werden auch schon im Rahmen des ersten Schulpraktikums vergeben, das in der achten Klasse stattfindet. Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrlinge können sich in dieser Woche bereits kennenlernen.

Handwerk: Wieder mehr neu eingetragene Ausbildungsverträge

In diesem Jahr hat sich die Suche nach Nachwuchs entspannt. Zum 31. Juli meldet die Handwerkskammer der Region Heilbronn-Franken 4,9 Prozent mehr Ausbildungsverträge als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Das ist allerdings nicht die Regel, sagt Kerstin Lüchtenborg, die bei der Kammer für die Ausbildung zuständig ist. Auch eine Probezeit sei kein Garant, dass die Lehrlinge im Betrieb bleiben.

Wir haben jetzt so etwa zwei Drittel im Kasten. Da fehlt noch viel.

Über 300 freie Ausbildungsplätze in fast allen Bereichen gibt es derzeit noch bei der Handwerkskammer der Region Heilbronn-Franken.

Auszubildende aus Nepal

Voraussichtlich in diesem Jahr kommen zum ersten Mal zwei Auszubildende aus Nepal in den Raum Heilbronn, um eine Bäckerlehre zu machen, so Kerstin Lüchtenborg. In Nepal verlassen viele junge qualifizierte Menschen ihre Heimat, weil sie dort keine berufliche Zukunft sehen, gleichzeitig werden hier Auszubildende gesucht. Die beiden haben bereits sehr gute Deutschkenntnisse und sind schon dabei, sich hier einzuleben, so Lüchtenborg weiter.

Teure Mieten

Oft ist auch die Wohnraumsituation vor Ort ein Hindernis, Lehrlinge zu finden. Nach einer Online-Umfrage des BWIHK sehen viele Unternehmen die hohen Mietpreise als Hürde für einen Ausbildungsvertrag. Einige Ausbildungsbetriebe reagieren darauf bereits, indem sie Auszubildenden geeignete Wohnungen vermitteln, ihnen Mietzuschüsse zahlen oder sogar Wohnungen für ihre Azubis anmieten, so Claus Paal, Vizepräsident des BWIHK. Er nimmt aber auch die Kommunen in die Pflicht, für günstigen Wohnraum zu sorgen, den sich junge Menschen in Ausbildung leisten können.