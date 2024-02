Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Baden-Württemberg, Anton Baron, will in Thüringen den Innenminister "austauschen". Dann soll der Verfassungsschutz die Grüne Jugend beobachten.

Die AfD will bei einer Regierungsbeteiligung die Beobachtung durch den Verfassungsschutz beenden und dafür die Grüne Jugend ins Visier nehmen lassen. Das sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag Anton Baron am Donnerstag in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Das könne man zum Beispiel in Thüringen umsetzen, wenn die AfD an die Macht komme. Dort wird im September gewählt. "Sobald wir in Thüringen den Innenminister austauschen, wird die Verfassungsschutzgeschichte ganz schnell beendet werden", so Baron.

Baron will nicht von Drohung sprechen

Der AfD-Vorsitzende hat offenbar konkrete Vorstellungen davon, wer dann in den Fokus des Verfassungsschutzes rücken sollte. "Wir können dann durchaus auch mal die Grüne Jugend beobachten und schauen, was die so treibt", sagte er. Da gebe es Regeln und die Gesetze ließen das durchaus zu. Als Drohung wollte Baron das allerdings nicht verstanden wissen.

Verfassungsschutz: Drei AfD-Landesverbände "gesichert rechtsextremistisch"

Die Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen werden vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. In Baden-Württemberg beobachtet der Verfassungsschutz die Landes-AfD seit Juli 2022 als "rechtsextremistischen Verdachtsfall". Baron sieht die Beobachtung durch den Verfassungsschutz als parteipolitisch motiviert. In Thüringen ist Georg Maier Innenminister. Er ist bei der SPD. "Natürlich tut die Behörde genau das, was der Innenminister dort auch sagt und auch vorgibt", so Baron.

Die anderen Gäste im Studio, der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz, Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und Susanne Deß von der Abendakademie Mannheim, zeigten sich nach den Äußerungen Barons empört.