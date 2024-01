Nach der "CORRECTIV"-Recherche zu einem geheimen Treffen von AfD-Politikern und Rechtsextremisten wird nun ein Parteiverbot diskutiert. Der CDU-Politiker Kiesewetter hält das für möglich.

Ein Treffen von Politikerinnen und Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmerinnen und Unternehmern hat empörte Reaktionen hervorgerufen. Das Netzwerk "CORRECTIV" hatte berichtet, dass sich unter anderem AfD-Politiker mit Vertreterinnen und Vertretern der "Identitären Bewegung" über einen Vertreibungsplan ausgetauscht haben. Der sieht vor, dass deutsche Staatsangehörige abgeschoben werden sollen, wenn sie einen Migrationshintergrund haben.

"Remigration": Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund

Nach der Recherche wird nun ein Parteiverbot diskutiert. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter aus Aalen (Ostalbkreis) hält nach den Enthüllungen ein Verbot der AfD für möglich - vor allem wegen ihrer sogenannten Remigrationspläne. Das Recherchenetzwerk "CORRECTIV" hat darüber berichtet, dass bei dem Treffen die Vertreibung von Millionen Menschen in Deutschland besprochen worden sei. Dabei soll es um Menschen gegangen sein, die als ausländisch wahrgenommen werden - auch wenn sie einen deutschen Pass haben.

Mehr zur "CORRECTIV"-Recherche zu dem Geheimtreffen gibt es hier:

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, sagte, die Rechercheergebnisse seien schockierend. Sie belegten, dass eine Partei im Bundestag zusammen mit Rechtsextremisten die Vertreibung von Millionen Menschen vorantreiben wolle.

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sorgt sich, weil nach seiner Ansicht viele Deutsche Bedrohungen für die Demokratie nicht ernst genug nehmen. In der ARD sagte er, das zeige sich an einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Erstarken bestimmter Parteien, aber auch am Umgang mit Antisemitismus. Die schweigende Mehrheit müsse endlich klar Position beziehen gegen Extremismus in Deutschland.

Hintergründe zum Geheimtreffen mit AfD-Politikern

Bei dem Treffen sollen AfD-Politikerinnen und Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und privaten Unterstützerinnen und Unterstützern über einen Masterplan beraten haben, der die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland vorsieht. Dabei sollen auch zwei CDU-Mitglieder anwesend gewesen sein, Mitglieder der Werteunion. Das Rechercheteam von "CORRECTIV" hat das Treffen vor Ort dokumentiert, das im November in einem Hotel bei Potsdam stattfand.

Zu dem Treffen eigenladen hatte unter anderem der ehemalige Mitbesitzer der Bäckerei-Selbstbedienungskette Backwerk, Hans Christian Limmer. Er war bislang einer der Eigner der Restaurant-Franchisemarke Hans im Glück. Die Restaurantkette hat sich daraufhin mit sofortiger Wirkung von Limmer getrennt.