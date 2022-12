Reiseverkehr rund um Weihnachten: ADAC warnt vor Staus in BW

Die Prognose ist klar: Der ADAC rechnet vor und nach dem Weihnachtsfest mit vollen Straßen in Baden-Württemberg. So können Staus vermieden werden und so verhalten Sie sich richtig.

Der ADAC Württemberg rechnet mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und die Rückreisewelle mit viel Verkehr und Staus in Baden-Württemberg. Insbesondere an den beiden Tagen vor Heiligabend müssten Reisende mit vollen Straßen rechnen, teilte der Verband am Montag in seiner Stauprognose mit.

"Wer auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub den größten Staus entgehen möchte, sollte idealerweise den Donnerstag sowie den Freitag vor Weihnachten meiden", empfiehlt der Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, Holger Bach.

Aktuelle Verkehrsmeldungen

Viel Verkehr in Richtung Alpen erwartet

Pendler- und Urlaubsverkehr würden Ende der Arbeitswoche zusammentreffen, so Bach. "Hinzu kommt, dass der Reiseverkehr in Richtung Alpenländer diesmal deutlich stärker ausfallen wird als in den vergangenen Corona-Jahren." Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie dürfte es aber etwas weniger werden, glaubt man beim ADAC. Schließlich hätten viele Skigebiete wegen der Energiekrise ihre Preise erhöht, so dass Skiurlaube mittlerweile teurer und damit etwas weniger gefragt seien.

An Heiligabend ist wohl wenig los auf den Straßen

An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der Experte mit weniger Verkehr. "Im Laufe des 26. Dezembers wird es wieder enger auf den Straßen, da viele Menschen von ihrem Verwandten- und Familienbesuch zurückkehren", sagte Bach. So stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes werde das Verkehrsaufkommen wohl aber nicht sein.

ADAC sieht A6 und A8 besonders staugefährdet

Zu den besonders staugefährdeten Strecken in Baden-Württemberg zählen laut dem ADAC die A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg und dem Dreieck Hockenheim sowie der Abschnitt von Stuttgart bis Ulm auf der A8. Auf diesen beiden Autobahnen dürfte über diese Streckenabschnitte hinaus aber auch recht viel los sein.

Gleiches gilt für die A81 von Stuttgart in Richtung Singen. Zusätzlich sollten sich Reisende den Angaben nach auf Verzögerungen an den Grenzübergängen in die Schweiz und nach Österreich in Richtung Skigebiete einstellen.

Fahrverbote für Lkw an den Weihnachtsfeiertagen

Immerhin: Die Bauarbeiten sind vielerorts in den Wintermonaten eingestellt worden und am 25. und 26. Dezember gilt ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, jeweils von 0 bis 22 Uhr.

Tipps zum Vermeiden von Stau

Der ADAC gibt auch immer Tipps, wie man mögliche Staus vermeiden kann. Allerdings ist das mit Blick auf Weihnachten gar nicht so einfach. Wenn es geht, sollten die Reiseroute und der Reisetermin gut geplant werden. Auch direkt vor der Abfahrt hilft ein Blick auf die aktuellen Verkehrsmeldungen in Baden-Württemberg.

Gut geeignet sind meist die Tage von Montag bis Donnerstag. Ist das nicht möglich, hilft es, in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu fahren, wenn noch nicht so viel auf den Straßen los ist.

Das gilt es im Stau zu beachten

Sollte der Stau nicht vermieden werden können, gibt es auch hier ein paar Verhaltensregeln. So ist das Aussteigen auf der Autobahn verboten - außer zur Sicherung einer Unfallstelle. Bereits bei stockendem Verkehr muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Zudem ist es nicht erlaubt, auf der Autobahn rückwärts zu fahren oder gar zu wenden - außer die Polizei fordert dazu explizit auf, wie beispielsweise bei einer Vollsperrung.

Auch muss der Standstreifen für Pannenfahrzeuge freigehalten werden und das Telefonieren ist bei laufendem Motor ohne Freisprechanlage verboten. Ebenfalls wichtig: An Engstellen sollte für die möglichst schnelle Weiterfahrt das Reißverschlussverfahren eingehalten werden.