Reger Betrieb am Stuttgarter Flughafen

Nach dem Beginn der Weihnachtsferien herrscht am Flughafen Stuttgart reger Betrieb. Stärkster Reisetag ist der Freitag. Die meisten Reisenden fliegen in die Türkei.

Am Donnerstag haben die Schulferien begonnen, am Freitag erwartet der Flughafen Stuttgart zwar keine große Reisewelle, aber mit 145 Starts und Landungen einen regen Flugverkehr. Allerdings sind das deutlich weniger Flüge als zu Vor-Corona-Zeiten. 2019 meldete der Flughafen am 23. Dezember mit 268 Flugbewegungen fast doppelt soviele Starts und Landungen. Diese Weihnachten flögen die meisten Passagiere in die Türkei - gefolgt von Umsteige-Flughäfen wie Amsterdan, London und Wien.

Passagiere sollten zwei Stunden vor Abflug am Check-In sein

Der Stuttgarter Flughafen empfiehlt den Reisenden, spätestens zwei Stunden vor dem Abflug einzuchecken und sich danach zügig zur Sicherheitskontrolle und zum Gate zu begeben. Die meisten Flüge werden am Freitagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr erwartet.