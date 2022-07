10 Tipps für lange Autofahrten in den Urlaub vom Team der ARD Audiothek

Audio-Inhalte via Sprachassistent können sowohl vor als auch während der Fahrt hilfreich sein und so für einen entspannten Urlaubsstart sorgen. Das von uns mitentwickelte Podcast Skill Kit (PSK) von Amazon ermöglicht es, mit dem Sprachbefehl „Alexa, spiele Podcast XY“ direkt einen Podcast aus dem Gesamtangebot der ARD Audiothek aufzurufen, ohne vorher einen Custom Skill installieren zu müssen. Auch bei Google funktioniert das direkt, probieren Sie es gerne mal aus, der Sprachbefehl lautet: „Hey Google, spiele Podcast XY“. Zehn Tipps aus der ARD Audiothek:

Mit dem Auto verreisen: Kofferraum richtig packen

Sicherheit steht beim Reisen an erster Stelle, und das geht schon beim Packen los. Beim jährlichen Kofferraum-Tetris muss nicht nur der Platz optimal ausgenutzt werden. Im Paragraf 22 der Straßenverkehrsordnung sind Regeln verankert, die Reisenden eine Orientierungshilfe sein sollen. Wer jedoch vor Abfahrt keinen Gesetzestext schmökern will, der kann in der ARD Audiothek den MDR Jump Quicktipp „Sicher verreisen: So packst du dein Auto richtig” hören und direkt umsetzen.

Mit dem E-Auto in den Urlaub: Auto laden und richtig versichern

Wer mit dem E-Auto verreist, ist auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Diese sind noch längst nicht so flächendeckend gegeben wir Tankstellen. Der Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1 „Besser Leben” befasst sich in der Folge „Wo kann ich mein E-Auto laden?” genau mit dieser Frage und liefert außerdem viele Daten und Fakten rund um das Thema E-Mobilität in Deutschland. So sollte beispielsweise der Versicherungsschutz vor einer Urlaubsreise geklärt sein. E-Autos benötigen andere Tarife als Verbrennungsmotoren. Worauf es ankommt und wie Sie die richtige Police für sich finden, erfahren Sie bei MDR aktuell in der Sendung „Sparen mit Finanztest”.

Autofahren mit Kindern: Zwei Daddys geben Tipps

Autofahrten mit Kindern sind eine Herausforderung für sich: Ich hab’ Hunger! Ich muss Pipi! Wann sind wir da? Um die Nerven aller Mitfahrenden nicht unnötig zu strapazieren, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Die ‘Bromance Daddys’ von YOU FM geben jungen Eltern in ihrem Podcast regelmäßig nützliche Tipps rund um den Nachwuchs. Nick und Leon plaudern ehrlich und schonungslos über schlaflose Nächte, Mental Load und andere Eltern. Zum Thema Urlaub haben sie bereits in zwei Folgen ihre Erfahrungen geteilt. Während es in der dritten Folge um den Vergleich zwischen Städtetrip und Wellness-Hotel geht, geben sie in der 18. Ausgabe Tipps für eine sichere und möglichst entspannte Autofahrt mit Kids.

Lange Autofahrten: Kinder beschäftigen mit Podcasts und Hörspielen

Die ARD Audiothek hat einen eigenen Bereich nur für Kinder. Von Pumuckl über Wissensformate und Gute-Nacht-Geschichten mit der Maus – hier ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Wie wäre es beispielsweise, wenn Checker Tobi Ihren Kindern in seinem CheckPod die Zeit erklärt? Auch die Folge über Dialekte passt doch super zum Urlaub, oder?

Wenn Ihre Kinder lieber Geschichten hören, sind Sie beim WDR 5 Kinderhörspiel richtig. Mit Jim Knopf ins Lummerland oder mit der kleinen Hexe zur Walpurgisnacht - da vergeht die Autofahrt doch wie im Flug und der Urlaub beginnt auch für die Kleinsten ganz entspannt.

Apropos Urlaub: Wissen Sie eigentlich was das Wort bedeutet? Nein? Dann hören Sie mal in die „1000 Antworten” von SWR Wissen hinein. Nicht nur die Podcastepisode „Woher kommt das Wort Urlaub?” verkürzt Ihnen und Ihren Kindern das Warten, wenn auf der Autobahn mal wieder gar nichts geht.

