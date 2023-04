Alina Kenzel aus Sindelfingen ist eine begnadete Kugelstoßerin. Sie war Welt- und Europameisterin bei den Junioren. 2020 gewann sie den deutschen Meistertitel und war ganz nah dran an der Weltspitze.

Doch dann kam Corona. Sie steckte sich zwei Mal an und plötzlich stand ihre Welt still. An Training konnte die Athletin des VfL Waiblingen nicht denken. Rund ein Jahr lang hatte sie mit den Post Covid Symptomen zu kämpfen. Jetzt befindet sich die Sportsoldatin auf dem Weg der Besserung.