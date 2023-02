per Mail teilen

Baden-Württemberg stellt für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Es soll auch in Zeiten steigender Baupreise helfen.

In einem Förderprogramm werden nach Angaben von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) dieses Jahr knapp 1.400 Projekte in 476 Gemeinden gefördert.

Ortskerne gegen Ausbluten stärken

Ziel des Programms sei es, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land zu schaffen, so der Minister. Förderschwerpunkt sei eine Stärkung der Ortskerne, um deren Ausbluten zu verhindern. Mehr als die Hälfte der Fördermittel von 100 Millionen Euro entfielen auf die Innenentwicklung von Ortschaften, so der Minister für den ländlichen Raum.

Durch den Umbau von leer stehenden Gebäuden sollen in diesem Jahr 1.600 Wohnungen entstehen und teilweise gewerblich genutzt werden, etwa durch Cafés, Bäckereien oder medizinischer Versorgung.

Leutkircher OB lobt das Programm

Der Oberbürgermeister von Leutkirch, Hans-Jörg Henle (parteilos), bezeichnete das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum als wichtige Unterstützung, gerade in Zeiten, in denen die Baupreise explodierten.