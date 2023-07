per Mail teilen

Susanne Beßler ist seit 1996 Autorin beim SWR Fernsehen. Ihre zum Teil preisgekrönten Filme sieht man im SWR Feature, bei SWR Aktuell und in der Landesschau Baden-Württemberg.

Monnem!

Susanne Beßler ist waschechte Mannheimerin. Sie liebt ihre Stadt und vor allem die Menschen dort - unangepasst und gerade heraus. Geschichten aus Mannheim und der Region zu erzählen, das ist ihre Leidenschaft. In Filmen, für den Hörfunk und Online.

Die Journalistin

Als Reporterin arbeitet Susanne Beßler vor allem im Aktuellen. Live vor Ort im ON oder mit Nachrichtenfilmen und Berichten. Als Redakteurin plant sie die Themen des Studio Mannheims mit und koordiniert die multimediale Berichterstattung. Als Fernsehautorin wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Journalistenpreisen der Caritas und der Diakonie.

Was ihr wichtig ist

Das Große im Kleinen sichtbar machen. Geschichten von Menschen erzählen, die nicht im Rampenlicht stehen, aber den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Nicht polarisieren, sondern aufzeigen, abwägen, echt sein. Jeden ernst nehmen und jeder Stimme Raum geben. Das versucht sie in allen ihren journalistischen Arbeiten. Vom Nachrichtenfilm bis zur Doku. Und das will sie vor allem auch jungen Kolleginnen und Kollegen weitergeben.