Riesengroß ragt er über die Kleingartenanlage: Ein Pfeiler der BUGA-Seilbahn. Sie führt quer über die Feudenheimer Schrebergärten und sorgt bei Kleingärtnern für viel Ärger.

Mehrere Kleingärtner in Mannheim ärgern sich über die BUGA, vor allem über die Seilbahn. Im Garten von Simone Weitland beispielsweise steht ein riesengroßer Metallpfeiler - dort, wo die 59-Jährige sonst Tomaten zieht. Über sechs Meter hoch ragt der Mast über ihren Schrebergarten und alle paar Sekunden rattert eine Gondel der BUGA-Seilbahn darüber hinweg.

Der Pfeiler verhagelt Simone Weitland ihren Kleingartensommer, sagt sie. Außerdem kann jeder aus den Gondeln in ihren Garten gucken. Das Schlimmste aber sei das ständige brummende Geräusch, das die Seilbahn erzeugt.

"Wenn die Gondeln sehr, sehr schnell fahren, dann ist es extrem laut. Wenn man sich ein bisschen hinlegen will, kann man gar nicht, hält man nicht aus. Das monotone Brummen, das ist extrem schlimm."

Highlight für BUGA-Besucher, Ärgernis für Kleingärtner

Was für die Besucher die Hauptattraktion ist - in der Seilbahn über Mannheim schweben - macht die Kleingärtner in Feudenheim nur noch sauer. Auch Kleingartenvorstand Klaus Amend ärgert sich über den riesengroßen Metallpfeiler.

Die Kleingartenanlage liegt direkt unter der Seilbahn, die den Spinelli-Park mit dem alten Luisenpark verbindet. Ohne den Pfeiler hätte man die Seilbahn nicht aufstellen können. Simone Weitland bekommt eine kleine Entschädigung von der BUGA dafür - in Form der Pachtübernahme für diese Gartensaison. Aber sich hier aufhalten in dieser BUGA-Zeit, das geht praktisch nicht.

"Ich wollte es nicht glauben, ich war mal eine Stunde da gehockt, wollte wissen, wie laut das ist. Eine halbe Stunde, dann bin ich gegangen, ich habe Kopfweh gehabt. Des nervt im Kopf."

Aus den Gondeln sieht man alles, was die Gärtner machen

Ein dunkler Schatten streift auch regelmäßig über den Garten von Werner und Renate Macko - der Schatten der Seilbahn. Jeder kann aus den Gondeln sehen, wenn sie Unkraut jäten oder im Liegestuhl liegen. Privatsphäre ist Fehlanzeige. Das Ehepaar pflegt sein Grundstück seit über 20 Jahren.

Wegen der BUGA hätten sie ihren Garten fast verloren. Denn ursprünglich sollten über 80 Gärten weichen. Nicht nur wegen der Seilbahn, sondern auch wegen des neuen Radschnellwegs. Sie wollten sich das nicht gefallen lassen und sind mit einem Anwalt dagegen vorgegangen.

"Nach zähen Verhandlungen mit der Stadt sind bloß zwölf, 13 Gärten weggekommen, von außen, die wirklich notwendig waren."

Die Kleingärtner haben sich also erfolgreich gewehrt. Nur der Pfeiler, den müssen sie diesen Sommer noch aushalten. Im Oktober, nach dem Ende der Mannheimer BUGA, wird er wieder abgebaut.