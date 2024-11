Gerade im Winter brauchen viele Tiere im Garten unsere Unterstützung, um die kalten Monate gut zu überstehen. Dabei helfen das richtige Futter und ein guter Unterschlupf.

Die heimischen Vögel brauchen auch im Winter Nahrung! Dabei geht es um die Vögel, die nicht zum Überwintern in den Süden fliegen. Die Gärten sollten daher vielfältig bepflanzt sein. Mit vielen Beeren, z.B. von der Eberesche, der Felsenbirne oder von zahlreichen Wildrosen.

Eine Blaumeise freut sich im Winter darüber, wenn die Hecken nicht zu sehr zurückgeschnitten wurden und noch Früchte an den Zweigen hängen. Die Tiere ernähren sich dann davon. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Tony Hamblin/FLPA

Staudenbeete sollte man nicht schon im Herbst perfekt zurückschneiden, denn die Samenstände vieler Stauden sind eine wertvolle Vogelnahrung. Das gilt für die hohen Sorten wie:



Fetthennen

Igelkopf

Sonnenhut

Auch Nistkästen können eine wertvolle Hilfe sein. Eigentlich sind sie ja für die Familienplanung der Vögel gedacht, aber sie bieten auch einen sicheren Winterschutz in eisigen Frostnächten.

Grünfinken überwintern bei uns in Mitteleuropa. Sie nehmen im Winter gerne einen Futterplatz im Garten an und bedienen sich dann am Vogelfutter. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Kay Augustin

Vogelfutter hilft Arten wie Amsel, Meise, Spatz und Rotkehlchen, besser durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Das Vogelfutter für den Winter können Sie auch sehr gut selber machen.

Insekten, die es im Winter zu schützen gilt, sind z.B. die Marienkäfer oder die Florfliegen. Denn sie sind im Sommer wertvolle Tiere, die z.B. eine Läuseplage im Griff halten können.

Holzscheite helfen Insekten beim Überwintern. Gut geschützt unter einem Dach bieten sie den Tieren das ideale Versteck im Winter. picture-alliance / Reportdienste ROHA-Fotothek Fürmann/Shotshop

Marienkäfer und Florfliegen überwintern als erwachsene Exemplare. Unterschlupf finden sie ideal in Geräteschuppen, Fahrradunterständen oder überdachten Holzlagern. Diese Nebengebäude sollten also am Dach kleine Einflugmöglichkeiten bieten. So können sich diese Tiere rechtzeitig zurückziehen. Eine gute Überwinterungshilfe kann auch ein Insektenhotel bieten. Dieses Insektenhotel können Sie mit trockenem Holz für die Tiere ganz einfach selbst basteln.

Hier fühlen sich Insekten auch im Winter wohl. In altem und trockenem Holz mit Löchern verbringen die Tiere dann die kalten Monate. picture-alliance / Reportdienste Burkhard Schubert/Geisler-Fotopress

Bei den Insekten dürfen die Wildbienen natürlich auch nicht fehlen, genauso wie Laufkäfer und andere Krabbeltiere. Hier ist etwas mehr Mut zur Wildnis und Unordnung im Garten gefragt. Denn gerade diese Tiere überwintern häufig in Haufen von moderndem Totholz, Reisig, Steinen oder Sand.

Lassen Sie einfach in der hintersten Ecke Ihres Gartens ein kleines Stück unaufgeräumt – damit helfen Sie vielen Tieren, den Winter zu überstehen. Viele der Tiere ziehen in diesen Rückzugsräumen dann auch im nächsten Jahr ihren Nachwuchs groß. Man hilft damit also doppelt!

Igel brauchen für ihren Unterschlupf große Reisighaufen, Holzstapel oder Trockenmauern mit großen Mauerfugen, in denen sie sich sicher und ausreichend vor Kälte und Nässe geschützt fühlen. Man kann den Igeln auch sogenannte Igelburgen bauen: Ein paar aufgeschichtete Mauersteine, eine Steinplatte als Dach und innen eine Auskleidung mit Heu, trockenem Laub oder Stroh.

Um gut in den Winterschlaf zu kommen, müssen sich Igel einen Winterspeck anfressen. Dabei können Sie die Tiere unterstützen und im Herbst richtig füttern.

Igel brauchen im Winter unter anderem trockenes Laub. Darin graben sich die Tiere dann für den Winterschlaf ein. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER/Kevin Sawford

Wichtig ist, dass die Igel einen Platz haben, an dem sie den ganzen Winter nicht gestört werden. Also sollte man nicht plötzlich im Februar anfangen, den Altholz- oder Reisighaufen wegzuräumen. Denn möglicherweise schlummert darin noch ein Igel!