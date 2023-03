Welche Nützlinge gegen welche Schädlinge an Pflanzen?

Was mache ich mit Marienkäfern in der Wohnung?

Bitte nicht erschrecken, wenn Marienkäfer bei kälter werdenden Außentemperaturen versuchen, in die warmen Zimmer zu kommen. Sie suchen nur ein Plätzchen zum Überwintern. Unsere Zimmer eignen sich leider gar nicht für eine Überwinterung. Wer aber einen Schuppen oder eine Gartenhütte hat, unterstützt die kleinen Krabbler am besten, indem nicht alle Ritzen verschlossen werden. So finden die Marienkäfer einen Unterschlupf für die kalte Zeit.