per Mail teilen

Warum sind viele Blätter von Pflanzen angefressen? Dahinter kann der Dickmaulrüssler stecken. Die Larven des Käfers sind Schädlinge und sollten dringend bekämpft werden.

Wenn die Blätter der Pflanzen vom Rand her buchtenartig angefressen sind, dann war der gefurchte Dickmaulrüssler am Werk. Das ist ein ungefähr ein Zentimeter kleiner Käfer, dunkelbraun bis schwarz, mit einem leicht geriffelten oder gekörnten Rückenpanzer. Diese Schäden an den Blättern sind zwar nicht schön, aber für die Pflanze nicht bedrohlich. Die eigentliche Gefahr geht von den Larven des Käfers aus.

Die Larven des Käfers leben im Boden. Sie sind elfenbeinfarben und haben einen ganz charakteristischen braunen Kopfdeckel auf einer Seite. Ihre bevorzugte Nahrung sind die lebenswichtigen Faserwurzeln der Pflanzen. Die sind für die Wasseraufnahme da. Wenn viele abgefressen werden, kann die ganze Pflanze absterben. Gegen einen starken Befall, den man an den angefressenen Blättern erkennt, sollten Sie unbedingt aktiv werden.

Der erwachsene Käfer lässt sich sehr schwer bekämpfen, denn er ist nachtaktiv. Wir müssen uns bei der Eindämmung des Dickmaulrüsslers auf die Larven konzentrieren. Die Schädlinge leben im Boden und können nicht schnell flüchten.

Wo verstecken sich Dickmaulrüssler am Tag? Tagsüber verstecken sich die Dickmaulrüssler gerne unter dickem Laub oder vergraben sich bis zu zwei Zentimeter tief in der Erde. Die eher dunklen Käfer sind in der Erde perfekt getarnt. Wenn man sie rausholt, wirken sie ziemlich starr und bewegen sich kaum.

Dickmaulrüssler sind im Garten nicht wählerisch und fressen gerne auch an vielen verschiedenen Blumen und Stauden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Sunbird Images

Erfolgversprechend für die Bekämpfung der Larven des Dickmaulrüsslers sind sogenannte Nematoden. Das sind 0,1 Millimeter große Fadenwürmer, die die Larven des Dickmaulrüsslers abtöten, ohne für andere Tiere oder den Menschen schädlich zu sein. Diese Nematoden können Sie im Internet bestellen oder an der Pflanzenschutztheke im Gartencenter erwerben.

Geliefert werden die Nematoden im Ruhezustand, gebunden in Tonmehl. Sie werden dann genau nach Anweisung in Wasser eingerührt und in der Dämmerung mit der Gießkanne auf den feuchten Boden ausgebracht. Dieses Verfahren ist seit Jahrzehnten erprobt und bei konsequenter Anwendung sehr erfolgreich. Auch bei Trauermücken ist eine Behandlung mit Nematoden erfolgversprechend.

Dabei gibt es zwei Zeiträume im Jahr, in denen die Bekämpfung besonders erfolgversprechend ist und mit biologischen, naturschonenden Mitteln erfolgen kann. Der eine Zeitraum ist Ende April/Anfang Mai und der andere Anfang/Mitte September.

Nehmen Sie einen 15 Zentimeter großen Tontopf, füllen locker Holzwolle hinein und stellen ihn umgedreht – mit einem Hölzchen unterlegt – zwischen ihren Pflanzen auf. Die nachtaktiven Dickmaulrüssler werden dieses Tagesversteck dankbar annehmen und Sie können sie dann dort bequem aufsammeln. Achten Sie darauf, den Dickmaulrüssler nicht mit dem goldenen Rosenkäfer zu verwechseln.

Einen Bekämpfungstipp, den man oft in Ratgebern findet, ist das Absammeln der Käfer bei Nacht, denn dann sind sie auf Nahrungssuche. Abgesehen davon, dass es mühsam ist, bringt dieses Absammeln im Schein der Taschenlampe niemals einen echten Erfolg!