Rosenkohl-Quiche mit roten Zwiebeln

per Mail teilen

Ein tolles Herbstgericht: Quiche mit karamellisiertem Rosenkohl und roten Zwiebeln. Ahornsirup in der Füllung passt gut zu dem herben Gemüse.

Koch/Köchin: Jan Jaworski, Kaiserslautern

SWR Sarah Korz

Zutaten

Für den Mürbeteig

100 g Butter

1 Ei

220 g Mehl

1 TL Salz

1 EL kaltes Wasser

Für die Füllung

600 g Rosenkohl

2 rote Zwiebeln

1-2 Knoblauchzehen

80 g Parmesan

200 g Crème fraîche

50 ml Sahne

1 TL Senf

2 TL Ahornsirup

3 Eier

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Für den Mürbeteig Mehl, Butter, ein Ei, Wasser und Salz in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Währenddessen den Rosenkohl putzen. Dann etwa zehn Minuten in leicht sprudelndem Wasser kochen. Danach mit kaltem Wasser abschrecken.

Für den Belag die roten Zwiebeln schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Den Rosenkohl dazugeben und mitbraten. Den Knoblauch in die Pfanne pressen. Alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Zum Schluss zwei Teelöffel Ahornsirup in die Pfanne geben, um den Rosenkohl zu karamellisieren. Die Pfanne zur Seite stellen.

Für den Guss die Crème fraîche mit Sahne, Senf, Eiern und geriebenem Parmesan in eine Schüssel geben und verquirlen. Den Guss mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Den Mürbeteig aus dem Kühlschrank nehmen. Eine Springform oder eine Quiche-Form mit Butter einfetten. Dann den Mürbeteig mit einem Nudelholz ausrollen und in die Form legen oder den Mürbeteig mit der Hand in die Form drücken. Dabei einen Rand nicht vergessen.

Den karamellisierten Rosenkohl und die roten Zwiebeln in die Form geben. Dann den Guss darübergießen. Die Rosenkohl-Quiche im vorgeheizten Ofen und für etwa 40 Minuten bei 200°C backen. Bei Bedarf die Quiche nach der Hälfte der Zeit abdecken, damit sie nicht zu dunkel wird.

Tipps

Die Rosenkohl-Quiche ist sehr wandelbar. Dazu schmecken auch Speck, Maronen oder Kürbis. Man kann die Crème fraîche auch durch Ricotta ersetzen oder den Parmesan durch würzigen Bergkäse.

Und wenn es schnell gehen soll: Statt Mürbeteig geht auch ein fertiger Blätterteig. Zur Quiche passt zum Beispiel ein Beilagensalat aus Rucola, Ricotta, Walnüssen, Birne und Balsamico.

Rezept für Rosenkohl-Quiche mit roten Zwiebeln zum Ausdrucken

Ein Rezept für Rosenkohl aus dem Ofen

Rezept für ein Curry mit Rosenkohl

Rezept für einen Auflauf mit Rosenkohl

Übersicht aller SWR Rezepte