Knuspriger Mürbeteig mit einer Marzipancreme und frischen Pfirsichen – das Rezept für Pfirsichtartelettes von SWR4 Konditor Joachim Habiger ist besonders im August ein süßer Genuss. Die leckeren Früchte haben nämlich gerade Hochsaison.

Portionen: 8 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für den Mürbeteig:

250 g Mehl

125 g Butter

50 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

Für die Füllung:

200 g Marzipan

80 g Zucker

30 g Eiweiß

500 g Pfirsiche (4 Stück)

Tortenglasur

gehackte Pistazien

Außerdem:

Tartelettes-Förmchen (oder Tarte-Form)

Zubereitung des Mürbeteigs

Aus Mehl, Butter, Zucker, dem Ei und der Prise Salz rasch einen Teig in der Anschlagmaschine herstellen und kühl stellen.

Nach der Kühlzeit den Teig fünf Millimeter dick ausrollen, den Boden für die Tartelettes ausstechen und die Förmchen damit auslegen. Alternativ können Sie auch eine große Tarte-Form so ausgestalten.

Tipp: Teig ausrollen mit Alustangen Rollen Sie den Teig zwischen zwei Alustangen (im Baumarkt erhältlich) aus, dann wird er gleichmäßig hoch.

Zubereitung der Füllung

Marzipan im Backofen oder der Mikrowelle erwärmen.

Tipp: Marzipan warm verarbeiten Marzipan lässt sich in warmen Zustand besser verarbeiten und nimmt Flüssigkeit besser auf.

Aus Marzipan, Zucker und dem Eiweiß eine spritzfähige Masse herstellen.

Mit einer Lochtülle auf den Mürbeteigboden Spiralen aufdressieren – von der Mitte aus beginnen.

Die Pfirsiche in Viertel schneiden und den Kern entnehmen.

Den Pfirsich in ganze dünne Scheiben schneiden und diese von der Mitte aus nebeneinander in die Marzipanmasse stecken. Dann so aufrollen, dass eine Rose entsteht. Diese wird auf das gespritzte Marzipan gelegt und im Ofen zirka 15 bis 20 Minuten goldgelb gebacken.

Backtemperatur: Bei 200 Grad zirka 20 Minuten

Mit Tortenglasur glasieren und mit gehackten Pistazien bestreuen.

