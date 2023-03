Haben Sie gewusst, dass...

… in Niederösterreich Kinder an Ostern von ihren Paten ein Ei-Beugel, ein ringförmiges Gebäck, mit einem roten Osterei in der Mitte erhalten? Außerdem ist in der Weinregion Tradition, dass die Braut nach der Trauung vor der Tür ihres Elternhauses ein Riesenbeugel (auch "Ba" genannt) vorfindet und diesen dann den Hochzeitsgästen zuwirft. Wer das größte Stück ergattert, wird das ganze Jahr über mit Glück gesegnet sein.

Ein weiterer Brauch ist das Auseinanderreißen von Beugeln durch das Brautpaar. Wer das größere Stück bekommt, hat in der Ehe die Oberhand. Das Beugel wird jedoch meist zuvor schon in zwei ungleiche Teile geschnitten, sodass dass die Braut immer das größere Stück bekommt.