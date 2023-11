Marinierter Lachs mit Sesam, Honig und Sojasauce

per Mail teilen

Marinierten Lachs braten für eine zugleich süßen, pikanten und würzigen Geschmack: Dieses Rezept mit Sesam, Honig und Sojasauce von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer verleiht dem Fisch eine asiatische Note. Ein idealer Einstieg ins Weihnachtsmenü!

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

4 Stück Lachsfilet (je 150 g)

1 Knoblauchzehe (geschält in und Würfel geschnitten)

Saft einer Limette

Abrieb einer halben Zitrone

2-3 EL Sojasoße

1 EL Honig

1 TL weißer Sesam (in einer Pfanne ohne Fett leicht angeröstet)

etwas Koriander (frisch und klein geschnitten)

Salz

Pfeffer

1 EL Sonnenblumenöl oder Sesamöl

1 Msp Vanillemark

Zubereitung der Marinade für den Lachs

Der klein geschnittene Knoblauch kommt in eine Schüssel, dann den Limettensaft, den Zitronenabrieb, sowie die Sojasoße, den Honig und den gerösteten Sesam dazugeben. Alles gut miteinander verrühren.

Frisches Aroma durch ätherische Öle Der Zitronenabrieb hat ätherische Öle, die der Marinade ein besonderes Aroma verleihen.

Die Hälfte des Korianders ebenfalls klein schneiden, dazugeben und dann vorsichtig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Vorsicht beim Würzen! Die Sojasoße enthält schon sehr viel Würze. Gehen Sie dezent mit Salz und Pfeffer um!

Zubereitung marinierter Lachs

Die Marinade kommt in einen tiefen Teller oder eine Schüssel, die Lachsstücke nun von beiden Seiten darin marinieren. Anschließend mit einer Folie abdecken und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Den Lachs eventuell in dieser Zeit einmal wenden und wieder abdecken.

Lachs richtig braten – mit Haut Die Haut vom Lachs nicht entfernen! Auf der Haut lässt er sich später besser anbraten und auch wenden.

Nach dem Marinieren das Öl in einer Pfanne erhitzen, den Lachs aus der Marinade nehmen und von beiden Seiten je zirka ein bis zwei Minuten anbraten.

Auf dieser Seite braten Sie Lachs zuerst an Zuerst kurz auf der Fleischseite, dann wenden und etwas länger auf der Hautseite anbraten!

Während des Bratens immer wieder mit der restlichen Marinade beträufeln. Abschließend mit Salz, Pfeffer und einer Messerspitze Vanillemark würzen.

Gemeinsam mit einem kleinen Salatbouquet anrichten und alles mit der übrigen Marinade übergießen. Eine feine weihnachtliche Vorspeise!

