Die herrlichen Gewürze im Lebkuchen gehören einfach zu Weihnachten! Deshalb hat unser SWR4 Konditor Joachim Habiger ein weihnachtliches Dessert kreiert, in dem sich all diese Düfte wiederfinden – ein Lebkuchenparfait. Als Nachtisch also ein Halbgefrorenes, für das Sie keine Eismaschine brauchen und das mit einer wunderbaren Nougatcreme überzogen wird.



Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Joachim Habiger Zutatenliste für das Lebkuchenparfait Für 8-10 Parfaits: 3 Eier

125 g Zucker

6 g Lebkuchengewürz

500 g geschlagene Sahne (nicht allzu steif) Für den Überguss: 200 g Sahne

80 g Zucker

200 g Nougat (hell)

30 g Honig

1 Päckchen Tortenguss Außerdem: Weihnachtliche Förmchen, etwa Tannenbäumchen, Sterne oder Ähnliches. Zubereitung: SWR Lebkuchenparfait: Die Eier, den Zucker und das Lebkuchengewürz im heißen Wasserbad so lange aufschlagen, bis es leicht eindickt. Die Masse sollte nicht zu fest sein, sonst flocken die Eier aus. Zur Rose abziehen – zur richtigen Konsistenz eindicken Die Creme sollte auf 84 Grad erwärmt werden. Je mehr Zucker die Masse enthält, desto höher die Temperatur. Falls Sie kein Küchenthermometer zur Hand haben, achten Sie auf die Konsistenz (es muss leicht eingedickt sein). Danach kalt schlagen, entweder im kalten Wasserbad oder in der Küchenmaschine. Als letzten Schritt für das Lebkuchenparfait wird die Sahne unter die Masse gehoben. Der Nachtisch ist fast fertig. SWR Nun einen kleinen Teil der nicht zu steif geschlagenen Sahne unterrühren, danach den Rest der Sahne unterheben. Fette Sahne verwenden Die Sahne sollte mindestens 30 bis 32 Prozent Fettanteil haben. Diese lässt sich viel besser aufschlagen, vor allem wenn sie kalt ist. Die cremige Masse in Förmchen abfüllen. SWR Das Parfait anschließend mindestens sechs Stunden, am besten aber über Nacht, gefrieren und anschließend vor dem Übergießen aus der Form nehmen. Förmchen Für ein weihnachtliches Dessert eignen sich Tannenbäumchen, Sterne oder Ähnliches. Förmchen aus Silikon eignen sich besonders gut, da sich das Parfait daraus gut herauslösen lässt. Der Überguss: SWR Die flüssige Sahne, den Honig und den Zucker zunächst aufkochen und mit dem Nougat eine Emulsion herstellen. SWR Den Tortenguss nach Anleitung auf dem Päckchen zubereiten und unter die Sahne-Nougat-Masse mischen. SWR Das Parfait mit dem handwarmen Überguss überziehen. Beim Überguss auf die Temperatur achten Der Überguss darf nicht zu heiß sein, sonst schmilzt das Parfait zu schnell. SWR Als Vorspeise und Hauptgericht des Weihnachtsmenüs passen Marinierter Lachs mit Sesam, Honig und Sojasauce und das Hirschragout mit Preiselbeeren und Birne sehr gut. Das Lebkuchenparfait-Rezept zum Ausdrucken Nougatmousse, Bratapfel und Co.: andere Weihnachtsdesserts Wenn Sie kein Lebkuchenfan sind, haben wir noch andere schöne Weihnachtsdesserts für Sie. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen gefüllten Bratapfel mit Zimtcreme oder einem Spekulatius-Orangen-Tiramisu? Übersicht aller SWR Rezepte