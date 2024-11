Warum heißt das Bauernfrühstück aus Berlin Hoppelpoppel?

"Popelige" Reste, die sonst "hops" gehen – diese beiden Worte verbunden mit dem Berliner Schalk sollen den ulkigen Namen Hoppelpoppel ergeben haben - so die eine Version. Der Duden indes sieht das Wort "hoppeln" als Ursprung in Verbindung mit "bobbeln", also "sprudeln", was übertragen etwas "Vermischtes" meint.

Was auch immer tatsächlich hinter "Hoppelpoppel" steht: Es ist ein klassisches Resteessen, beziehungsweise Arme-Leute-Essen, das gerade in der DDR populär war. Die einfache und sättigende Hausmannskost erfreut sich heute wieder zunehmender Beliebtheit. Das Gericht ist auch außerhalb von Deutschland – schon wegen des ungewöhnlichen Namens – recht bekannt.