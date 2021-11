Hühnerfrikassee klassisch

per Mail teilen

Eine cremige Sauce, zartes Hühnchenfleisch und ein bisschen Gemüse - so lieben wir Hühnerfrikassee! SWR4 Kochexperte Jörg Ilzhöfer setzt bei der Zubereitung aber auf Hähnchenbrust.

Das Frikassee kommt ursprünglich aus der französischen Küche und wurde bereits vor 700 Jahren das erste Mal erwähnt. Es ist ein "weißes Ragout". Deshalb wird nur helles Fleisch verwendet. Das Wort "Frikassee" setzt sich zusammen aus "frire" und "casser" – braten und schneiden. Deshalb ist auch entscheidend, dass das Fleisch in kleine Stücke geteilt wird, am besten gerupft wie es der SWR4 Koch vormacht.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für die Brühe:

8 Hühnerbrüste

2 Karotten

1 Lauch

1/4 Sellerie

2 Zwiebeln

4 Lorbeerblätter

3 Nelken

4 Wacholderbeeren

etwas Salz

etwas Pfeffer

Das Gemüse (Karotten, Lauch, Sellerie, Zwiebeln) klein schneiden. Zusammen mit den Lorbeerblättern, den Nelken und dem Wacholder in zwei Liter kaltes Wasser geben. Dann salzen und pfeffern und einmal aufkochen lassen.

Nun die Hühnerbrüste einlegen und bei mittlerer Hitze für gut 20 Minuten sanft gar ziehen lassen.

Mein Spezialtipp: Hähnchenbrust statt Suppenhuhn Verwenden Sie Hühnchenbrust statt Suppenhuhn! Das gibt schönere Stücke und Sie vermeiden, dass kleinere Knochenstückchen mit in die Sauce kommen.

Anschließend die Brüste herausnehmen, abkühlen, die Brühe durch ein Sieb geben und erkalten lassen.

Hühnerfrikassee - die wichtigsten Tipps in Bildern

Zutaten für die Sauce:

2 EL Butter

3-4 EL Mehl

1 l Brühe

1 l Sahne

5 EL Erbsen

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Kapern

1/2 Zitrone (Abrieb)

2 EL Petersilie (gehackt)

etwas Worcestersauce

In der Zwischenzeit in einem Topf mit großem Boden die Butter schmelzen, das Mehl zugeben und eine Mehlschwitze herstellen. In diese heiße Schwitze nun die kalte Brühe (fein abgeschmeckt vom Hühnchen) geben.

Mein Spezialtipp gegen Klümpchen in der Mehlschwitze Die Brühe immer kalt einrühren, dann gibt es auch keine Klümpchen bei der Mehlschwitze.

Mit einem Schneebesen die Sauce gut verrühren. Dann noch die Sahne (oder halb Sahne und halb Milch) zugeben.

Die Sauce nun einmal leicht aufkochen lassen, damit die Flüssigkeit bindet. Wenn es zu sämig werden sollte, einfach noch etwas Wasser oder Brühe zugeben.

Nun die Hühnchenbrust mit den Händen in kleinere Stücke "rupfen" und gemeinsam mit den Erbsen, den Gewürzen, den Kapern und dem Zitronenabrieb in die Sauce geben.

Mein Spezialtipp: Statt Erbsen im Frikassee Statt Erbsen passen auch Zuckerschoten, Champignons, Möhren, Blumenkohl, Spargel oder Lauchzwiebeln ins Frikassee.

Zum Schluss wird das Frikassee mit der Worcestersauce und der Petersilie abgeschmeckt und nochmals für fünf Minuten ziehen lassen. Mit etwas Reis servieren.

