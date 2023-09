Frittierte Kürbis-Sticks mit Dipp

per Mail teilen

Es müssen nicht immer Pommes Frites sein. Frittierte Kürbis-Sticks sind eine leckere Alternative. Mit einem Dipp schmecken sie insbesondere im Herbst und Winter besonders gut.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten für die Kürbis-Sticks:

1 Butternuss-Kürbis (ca. 1kg)

2 Eier

Salz

Pfeffer

1/2 Zitrone Abrieb

1 Msp. Vanillemark

1/2 TL Worcestershire Sauce

1/2 TL Sojasoße

1/2 TL Ras el Hanout (Gewürzmischung)

1/2 TL Puderzucker

100 g Mehl (Typ 405)

250 g Cornflackes (leicht zerdrückt)

Pflanzenöl oder Butterschmalz zum Frittieren

Zubereitung:

Schneiden Sie das Kürbisfleisch in ca. ein Zentimeter dicke Sticks.

Aus Salz, Pfeffer, Zitronenschale, Vanillemark, Worcestershire Sauce, Sojasoße, Ras el Hanout und dem Puderzucker eine Marinade herstellen.

Die Sticks damit bestreichen.

Dann werden die Sticks in Mehl gelegt und in den verquirlten Eiern gewendet. Zum Schluss kommt das Ganze in ein Gefäß mit Cornflakes und wird nochmals gewendet.

Im heißen Pflanzenöl ausbacken.

Auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen und mit einem leckeren Dipp servieren.

Zutaten für den Dipp:

150 g Joghurt

150 g Sauerrahm

Salz

Pfeffer

1/4 Zitrone (Abrieb)

1/2 TL geräucherter Paprika

2 EL gehackte Petersilie oder Schnittlauch

1 Prise Puderzucker

Zubereitung:

Daraus einen frischen Dipp rühren.

Zubereitungsvarianten Sie können die Sticks statt aus Kürbis auch aus Süßkartoffeln machen. Übrigens: Zu den Kürbis-Sticks passt auch Ilzhöfers Blitz-Mayonnaise sehr gut. Ebenso ein selbst gemachter Ketchup oder auch ein frischer Pesto.

