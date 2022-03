Honigsüßer Bienenstich mit Mandelknusper - wie vom Konditor

Tortenboden schneiden - so gelingt's

Um einen Tortenboden in zwei oder sogar mehr gleichmäßige Stücke zu schneiden, gibt es zwei Wege: Entweder man schneidet mit einem Messer, das einen Wellenschliff und eine große Klinge hat, den Tortenboden rundum etwa einen Zentimeter an. Wenn man einmal rundherum ist, geht man immer etwas tiefer, bis der Tortenboden komplett durchgeschnitten ist.

Das Messer zum Halbieren des Hefeteig-Bodens sollte einen Wellenschliff haben und so lang sein, wie der Kuchen breit ist. SWR Corinna Holzer

Oder aber man ritzt den Boden an der Seite auf der gewünschten Höhe an, legt einen Bindfaden ringsum in die Ritze und zieht den Faden dann wie eine Schlinge zu: So zerschneidet der Faden den Boden.