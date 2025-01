Nach dem Winter freuen wir uns auf den Frühling. Mit diesen Ideen, Blumen und ein paar Tricks kann der Frühling schon jetzt bei Ihnen einziehen.

Mit dem Türkranz aus Tulpen sagt der Frühling deutlich: "Hallo!". Für Türkränze am besten einen vorhandenen Strohkranz als Basis nutzen. Echte Tulpen würden nach wenigen Tagen verblühen. Deshalb bietet es sich an, künstliche Tulpen zu kaufen. Diese können Sie dann mit einem dünnen Draht oder kleinen Nadeln am Kranz befestigen. So lässt sich der Kranz auch im nächsten Jahr wiederverwenden.

Ein Hauch von Farbe darf mit diesem Kranz aus Rosen und Nelken in Weiß und Rosa einziehen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/P. Frischknecht | P. Frischknecht

Auch Trockenblumen und dünne Zweige eigenen sich wunderbar für Kränze. Diese können Sie an der Tür, an der Wand oder vor einem Fenster aufhängen.

Wer es kaum abwarten kann, holt sich den Frühling mit Schnittblumen am schnellsten ins Haus.

Wenn Sie lieber große Sträuße mögen, haben Sie zwei Möglichkeiten, diese zu gestalten. Mit einem Strauß aus einzelne Farbtupfern setzen Sie auf dezente Eleganz. Es eigenen sich beispielsweise rosane Tulpen zwischen weißen Margeriten. Das wirkt sehr harmonisch.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von minhverdagifarver

Oder Sie kombinieren knallige und gedeckte Blütenfarben miteinander. Diese Variante wirkt lebendig und ausdrucksstark.

Anstatt einen großen Strauß zu machen, können Sie die Blumen auch in kleine Vasen geben. Diese dann auf dem Esstisch, Kommoden oder den Fensterbänken verteilen. So verbreiten Sie Frühlingsstimmung in jeder Ecke!

Einfach und dennoch ein absoluter Hingucker! Sie brauchen nur ein paar kleine Gläser. Oben wickeln Sie dann eine Kordel oder ein Band um den Schraubverschluss. Am besten erst die Gläser mit der Schnur an einem dicken Ast oder Stab befestigen. Zum Schluss kleine Blumensträuße und Wasser einfüllen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ichsehgruen

Hyazinthen lassen sich einfach im Glas ziehen – es gibt sogar ein extra Hyazinthenglas. Das sorgt dafür, dass die Zwiebel größtenteils trocken bleibt, die Wurzeln aber im Wasser hängen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von noranilpferd

Der Wechsel von schweren Winterdecken und flauschigen, großen Kissen zu leichteren Materialien lässt den Frühling in Ihrem Zuhause einziehen zu lassen

. Im Handumdrehen haben Sie Decken oder Gardinen ausgetauscht. Helle und luftige Stoffe wie Baumwolle, Leinen oder leichtere Mischgewebe wirken offener und frühlingshafter.

Wechseln Sie Kissenbezüge und setzen dabei auf fröhliche Designs oder florale Muster. Auch hier bieten sich helle Töne oder neutrale Farben mit Akzenten in Frühlingsfarben an.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von home_art_ideas

Wer nicht auf Kerzenschein verzichten mag, kann frühlinghafte Deko für den Esstisch zaubern. Dafür eignen sich Zwiebeln von Hyazinthen in verschiedenen Farben, die in kleine Gläser gepflanzt werden. Daneben lassen sich Kerzen aufstellen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von fraeulein____ella

Einen tollen Übergang zwischen Winter und Frühling schaffen Sie, wenn Sie Naturmaterialien aus beiden Jahreszeiten miteinander kombinieren. Beispielsweise mit Tannenzapfen, Schleierkraut und Schneeglöckchenzwiebeln im Glas. Dazu Kerzen und eine gemütliche Tischdeko mit Frühlingszauber ist fertig.

Schattenspiele mit der Sonne

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ninivinterior

Das Ende des Winters bedeutet auch, dass sich die Sonne wieder öfter und länger blicken lässt. Diese Momente können Ihr Zuhause in eine ganz besondere Stimmung versetzen. Durch pflegeleichte Zimmerpflanzen gibt es tolle Schatten an der Wand. Oder Sie legen eine Discokugel in die Sonne und beobachten das Lichtspiel im Raum.