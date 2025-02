Wann ist die richtige Zeit Primeln zu pflanzen? Welche kann man kaufen und wie pflege ich sie richtig? Wir beantworten alle diese Fragen rund um die bunte Frühlingsblume.

Spätestens, wenn man durch den Discounter läuft, sieht man sie überall: die schönen bunten Frühlingsblumen. Und da ganz besonders: die Primeln. Um die kümmert sich heute die SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden.

Primeln kaufen – welche eignen sich im Haus?

Wann pflanze ich Primeln in den Garten?

Sind Primeln ein- oder mehrjährig?

Diese Primelsorten gibt es

Man muss zunächst klären, welche Primel zu welchem Standort passt. Für das Haus eignen sich ganz besonders die Zimmerprimeln. Das Besondere an ihnen ist ihre reiche, üppige Blüte, die sehr lange andauert. Im Gegensatz zu den Freilandprimeln sind Zimmerprimeln aber immer einjährige Topfpflanzen.

Ganz wichtig: Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Primel priminfrei ist.

Priminfreie Primeln Mache Zimmerprimeln können bei Berührung einen Juckreiz auslösen, bedingt durch den Stoff Primin in den Pflanzen. Mittlerweile sind aber priminfreie Sorten bei der Zimmerprimel im Angebot, so dass auch allergiegefährdete Menschen auf Primeln in der Wohnung nicht verzichten müssen. Am leichtesten erkennt man priminfreie Primel-Sorten an dem Schild "Touch me" – "berühr' mich"!

Primeln fühlen sich generell in hellen, kühlen Räumen am wohlsten. Das heißt: Nicht auf die Fensterbank über die Heizung stellen und keine direkte Sonneneinstrahlung. Das mögen Primeln nicht. Primeln lieben es feucht, dürfen aber wie die meisten Pflanzen nicht in überschüssigem Wasser stehen – Stichwort Staunässe. Verblühte oder verwelkte Teile der Primel sollte man immer entfernen, damit verlängert sich die Blühzeit.



An sehr geschützten Orten kann man die Primeln im Februar schon ins Freie entlassen. Zum Beispiel in Hauseingänge oder auf windgeschützte Balkone. In der Regel ist eigentlich der März die passende Zeit. Dann dürfen Topfprimeln in schöne Töpfe und Kübel gepflanzt werden. Die meisten Sorten vertragen Frost. Wird es aber noch mal bitterkalt, schützt man die Primeln am besten mit einem Vlies.

Primeln muss man nicht wegwerfen, da alle Primeln (bis auf die Zimmerprimel) mehrjährige Stauden sind. Also: Sie können raus in den Garten gepflanzt werden, sobald die starken Nachtfröste vorbei sind. Bis dahin stellen Sie einfach die Pflänzchen an einen hellen kühlen Platz und versorgen sie mit etwas Flüssigdünger.

Am besten gelingt die Weiterkultur mit gelben und blauen Primeln. Lockern und verbessern Sie den Boden etwas mit Kompost und reißen Sie verfilzte Ballen der Primeln auf, damit die Wurzeln zu neuem Wachstum angeregt werden. Durch Andrücken ringsum und sorgfältiges Angießen erhalten die Wurzeln den notwendigen Bodenkontakt.

So ziehen Sie eigene Primeln Noch ein kleiner Tipp: Möchten Sie nächstes Jahr eigene Primeln ziehen, holen Sie die nun ausgepflanzten Primeln zur nächsten kalten Jahreszeit wieder aus dem Garten, pflanzen sie in einen Topf und stellen sie in die Wohnung. Bald darauf beginnen die Primeln zu blühen und lassen uns den Winter vergessen.

Dieser Vorgang lässt sich Jahr für Jahr mehrmals wiederholen.

Es ist wirklich gigantisch, was die moderne Primelzüchtung in den letzten Jahren an vielen neue Sorten hervorgebracht hat. Mit viel größeren Blüten und auch in viel mehr Farben. Etwa 400 Arten, die in unterschiedliche Gruppen eingeteilt sind, sind bekannt. Hier ein paar Beispiele:



die Kissenprimeln

die Kugelprimeln

die Becherprimeln

die Stielprimeln

die Staudenprimeln

die Fliederprimeln oder

die Zimmerprimeln

Herkunft des Namens "Primel" Der Name "Primel" kommt aus dem Lateinischen: "Prima", die Erste. Also: Die Primel ist die erste Botschafterin des Frühlings. Sie ist in unserer Region eine heimische Pflanze. In der Wildnis ist sie die kleinblütige Schlüsselblume, die im Wald wächst. Sicher wird sie Schlüsselblume genannt, weil sie im Frühling mit ihren Schlüsselblüten das Tor zur neu erwachenden Natur öffnet.

Sie können Primeln im Garten natürlich mit anderen Frühlingsblumen wie Tulpen, Narzissen oder Hyazinthen kombinieren.