Oliver Schönfeld bei SWR4 Digital

Oliver arbeitet bei SWR4 Digital, ist ein Digital Native, liebt die Musik und Kaffee. Hier erfahren Sie mehr über den Redakteur.

Bei SWR4 Digital gibt es viele Bereiche und Themen im Blick zu halten. Worauf schaust du am häufigsten?

Ich bin Musiker, bzw. Schlagzeuger, und liebe alles, was mit Musik zu tun hat. Ich verfolge genau, was sich in der Musikwelt alles abspielt. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass es für jede Lebenslage den passenden Schlager gibt.

Ich bin vielseitig interessiert und so beschäftige ich mich als Autor mit vielen Alltagsthemen - zum Beispiel mit Insekten oder der Rettung von Vogelbabys.

Bist Du in den sozialen Netzwerken unterwegs?

Facebook, Instagram, TikTok: Soziale Netzwerke sind Segen und Fluch zugleich. Da ich grundsätzlich ein positiver Mensch bin, hole ich das Beste aus allen Welten heraus - vor allem muss es lustig sein und den Kontakt zu Menschen erleichtern, die nicht in meiner Nähe leben.

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Schreibtisch bist?

Ich bin in meiner modernen Kirche in Mainz musikalisch sehr aktiv, habe mehrere eigene Bands. Dadurch bin ich viel auf Achse.

Mein Motto: "Kaffee hilft." Als kleiner Hobby-Barista liebe ich es meinen Cappuccino selbst zu machen und bin sehr probierfreudig. Ich zelebriere und genieße einfach gern. Außerdem reise ich mit Vorliebe auf die verschiedensten Inseln dieser Welt und entdecke, was ich bisher noch nicht entdeckt habe.