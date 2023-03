Nik P. privat: Wussten Sie das schon über den Schlagerstar?

per Mail teilen

Wie Nik P. seine Traumfrau kennengelernt hat, ob seine Kinder auch musikalisches Talent haben und wie er seine Songs schreibt: Erfahren Sie Privates über den Schlagersänger!

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Seine Karin: Freundin, Managerin und Ehefrau

Seine Lebensgefährtin und Managerin heißt Karin und trägt mittlerweile auch seinen Nachnamen: Presnik. Denn Nik P. hat sie Anfang 2022 heimlich auf den Malediven geheiratet - einen Tag nach seinem Antrag. Der Sänger war bereits dreimal verheiratet. Eigentlich wollte er kein viertes Mal heiraten, doch die beiden passen anscheinend sehr gut zusammen. Seine Freude über die Hochzeit teilte das Paar bei Facebook:

Die Liebesgeschichte beginnt auf Mauritius

Nik P. und seine Frau Karin haben sich im ersten gemeinsamen Urlaub kennengelernt. Ursprünglich wollte der Sänger allein auf der Insel Mauritius Urlaub machen. Doch zwei Wochen vor der Abreise lernte er Karin Candussi kennen. Er fragte sie, ob sie spontan mit ihm in den Urlaub fahren möchte. Sie tat es. Den Urlaub genossen beide in vollen Zügen und tanzten gemeinsam am Strand. Dabei merkten sie sehr schnell, dass sie zusammengehören.

"Es ist nach wie vor, wie es am Anfang war - immer noch Flugzeuge im Bauch."

Nik P. und seine musikalischen Kinder

Nik P. hat vier Kindern mit seinen drei Ex-Frauen. Fast alle seiner Sprösslinge haben scheinbar auch das musikalische Talent geerbt. Stefanie, seine älteste Tochter, singt. Beruflich hat sie jedoch andere Wege eingeschlagen. Schließlich hat sie bei Papa genau erlebt, was es heißt Vollzeitmusiker zu sein. Heute arbeitet sie als Krankenschwester.

Nik P. hat 4 Kinder von seinen drei Exfrauen. Sohn Janik kam 2014 auf die Welt. IMAGO IMAGO / Spöttel Picture

Niks zweite Tochter Sabrina ist Lehrerin und unterrichtet unter anderem Musik. Sein Sohn Niklas ist absoluter AC/DC-Fan. Er spielt begeistert Schlagzeug und begleitet den Papa auch auf Tour. Er ist von dem Beruf als Musiker eher angetan als seine Schwestern. Der Nachwuchsmusiker hat seinen Vater sogar schon vor 4.000 Menschen am Schlagzeug begleitet!

Wer ist der Chef in der Küche?

Nik P. kocht gerne, doch seit 2017 hat seine Frau Karin die Macht in der Küche übernommen. Nik P. behauptete scherzhaft, dass beim Kennenlernen eine der ersten Fragen zwischen ihnen folgende war: "Kannst du kochen?" Aber natürlich hilft der Schlagerstar weiterhin in der Küche mit - auch wenn es nur um das Kartoffelschälen geht.

Nik P. mit seiner Ukulele picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZDF/Sascha Baumann | Sascha Baumann

So schreibt Nik P. seine Songs

Seine Songs schreibt Nik P. vor allem auf seiner Gitarre oder Ukulele. Selbst wenn er im Urlaub ist. Die kleine Ukulele nimmt dabei wenig Platz weg und er hat sie immer griffbereit. Bevor er dann ins Studio geht, versucht er mit dem Schlagzeug, Bass und Klavier das richtige Tempo für den Song zu finden. Erst dann begibt er sich ins Tonstudio und kreiert mit seinem Team den Sound, der gerade angesagt ist.