Matthias Reim privat – wussten Sie das schon über den Schlagerstar?

Wie bringt ihn Sohn Julian auf die Palme? Wem hat er seine Liebe zur Musik zu verdanken? Und was tut er gegen Stress? Erfahren Sie Persönliches aus dem Leben von Matthias Reim!

1. Ritterrüstung selbst gemacht

Als Kind wollte Matthias Reim wohl mal Ritter sein. Er stand einmal mit seiner Oma vor einem Geschäft und sah eine Ritterrüstung. Er wollte sie unbedingt haben. Seine Oma hatte aber nicht genug Geld sie ihm zu kaufen. Noch am selben Abend nahm ihn sein Opa an die Hand und sagte: "Komm, wir gehen in die Werkstatt. Das können wir selber."

2. Bootfahren gegen den Stress

Matthias lebt mit seiner Frau Christin Stark und Töchterchen Zoe am Bodensee. Da fährt er auch gerne mal mit dem Boot raus. Den Spaß am Bootfahren hat der Sänger mit einem Freund in Kanada entdeckt. Dort mussten sie zum Einkaufen 12 km mit dem Boot zum nächsten Supermarkt fahren. Heute besitzt er an seinem Wohnort selbst eines. Damit genießt er die Natur und die Ruhe, wenn es mal wieder stressig wird.

Matthias Reim mit seiner Frau und Schlagerkollegin Christin Stark dpa Bildfunk Malte Krudewig

3. Seine Musikalität verdankt Matthias Reim seinem Kindermädchen

Reims Liebe zur Musik kommt nicht etwa von Seiten der Eltern. Die waren überraschenderweise völlig unmusikalisch. Sein Kindermädchen war Schuld. Sie legte während des Babysittings Beatles- und Rolling Stones-Platten auf. Er war von Sekunde eins an fasziniert. Diese Lieder prägen seinen Stil noch heute. Den ersten Song, den er auf Platte hörte, war "Satisfaction" von den Stones. Da wusste er: "Das wird mein Leben. Ich werde Musiker." Die Liebe zur Musik hat er selbst an seine Kinder weitergegeben.

4. Wie Julian Reim Papa Matthias auf die Palme bringt

Matthias Reim liebt die Ordnung zuhause. Als Sohn Julian noch bei Papa im Haus wohnte, kam es schon mal zum Stress. Sein Sohnemann ist nämlich scheinbar extrem unordentlich und das brachte ihn gehörig auf die Palme. Heute wohnt Julian aber in Düsseldorf in seiner eigenen Bude. Wenn die beiden nun gemeinsam auf der Bühne stehen, sind sie wieder ein Herz und eine Seele.

Matthias und Julian Reim SWR Markus Palmer

5. Sie sprach Berlinerisch, wenn sie sauer war

Die Mutter von Matthias Reim kommt aus Berlin und ist in Berlin aufgewachsen. Wenn sie sauer war, sprach sie im Berliner Akzent. Matthias Reim und seine beiden Brüder Christoph und Alexander haben die unverkennbare Sprachmelodie ihrer Mama geliebt. Sie verstarb 2012 an einem Krebsleiden.