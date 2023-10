SWR4 Festival 2023 mit Giovanni Zarrella, Eloy de Jong, Truck Stop & Markus

Das SWR4 Festival 2023 findet in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis statt. Vom 13. bis 15. Oktober wird dort der rote Teppich für die Stars ausgerollt.

Am dritten Wochenende im Oktober gibt es einen festen Termin - das SWR4 Festival 2023. Vom Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, sind viele Stars aus der Musik- und Showbranche live zu sehen.

Von Stuttgart nach Hüfingen und zurück

In den vergangenen Jahren fand das Event ausschließlich in Stuttgart statt. 2023 sieht das anders aus: Es geht nach Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Veranstaltungsorte werden dort das Rathaus und die Stadthalle sein. Einzig die "Schlagernacht des Jahres" bleibt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.

Truck Stop und Giovanni Zarrella bei SWR4 GanzNah

In Hüfingen werden in der Stadthalle zwei SWR4 GanzNah-Konzerte gefeiert. Am Freitag spielen die Routiniers der Country-Band Truck Stop (20 bis 22 Uhr).

Die Herren von Truck Stop machen auch Stopp beim SWR4 Festival 2023 in Hüfingen. Foto: Christian Barz

Und am Sonntag zum SWR4 Festival-Finale sind Schlagerstar Giovanni Zarrella & Band zu hören und zu sehen (20 bis 22 Uhr).

Giovanni Zarrella wird beim GanzNah-Konzert im Rahmen des SWR4 Festivals 2023 in Hüfingen zusammen mit seiner Band auf der Bühne stehen. Foto: Marcel Brell

Eloy de Jong stellt live sein neues Album vor

Eloy de Jong stellt am 13. Oktober sein neues Album "Viel mehr als das Beste" vor, präsentiert einige seiner Lieder auf der Bühne und feiert dieses Event gemeinsam mit seinen Fans beim SWR4 Festival.

Die Gäste können sich das neue Album gemeinsam mit Eloy de Jong komplett anhören und dem Sänger ganz nah kommen. Er wird sich außerdem Zeit nehmen, um mit seinen Fans Fotos zu machen und gibt auch Autogramme.

SWR4 Schlagerparty – zusammen feiern bis Mitternacht

Bei der SWR4 Schlagerparty am Samstagabend (20 bis 24 Uhr) in der Stadthalle sorgen Entertainer Markus, Familie Hossa und DJ Andy Dangel für musikalische Abwechslung und heizen dem Publikum ein.

Neue Deutsche Welle-Sänger Markus tritt im Rahmen der Schlagerparty in Hüfingen beim SWR4 Festival auf. Foto: Ivo Klujce

Howard Carpendale im SWR4 Promitalk

Howard Carpendale ist am Sonntagnachmittag im Rathaus Hüfingen zu Gast bei Moderator Jörg Assenheimer im SWR4 Promitalk. Die Musiklegende spricht über ihre Karriere und plaudert dabei sicherlich auch aus dem Nähkästchen. Die Ausgaben von Assenheimers Promitalk werden musikalisch von der SWR4 Band umrahmt.

Schlagernacht des Jahres

Schlagerfans aufgepasst! Auch dieses Jahr ist die Schlagernacht des Jahres am 14. Oktober ein Teil des SWR4 Festivals. Am Samstagabend steigt in der Stuttgarter Hans-Martin-Schleyer-Halle die große Party mit Stars wie Anna-Maria Zimmermann, DJ Ötzi, Matthias Reim und Olaf dem Flipper.

Eintrittskarten und Live-Stream

Eintrittskarten für die Konzerte und die Schlagerparty gibt es bei der Stadt Hüfingen. Die Tickets für den Promitalk mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer werden vorab online und im Radio verlost.

Die Veranstaltungen werden als SWR4 Festivalstream online auf SWR4.de/festival und live im SWR4 Festivalradio übertragen.