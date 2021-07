Paul Anka ist die Verkörperung des "American Dream": Er war zuerst ein Senkrechtstarter als Teenager-Idol, später ein Weltstar mehrerer Generationen. Nun feiert die Pop-Ikone den 80. Geburtstag.

Getrieben von einem brennenden Ehrgeiz und einem unerschöpflichen Selbstbewusstsein formierte Paul Anka im Alter von 13 Jahren mit Schulkameraden das erste Gesangs-Trio ("The Bobbysoxers") und war nicht nur der Leadsänger des Ensembles, sondern übernahm gleich noch die Managertätigkeit und organisierte sämtliche Buchungen.

Die erste Platte ist ein Flop

1956 überzeugte er seine Eltern, ihn in den Sommerferien zu Verwandten nach Los Angeles reisen zu lassen. Dort klapperte er alle Plattenfirmen ab, die im Telefonbuch zu finden waren. Er fand einen Plattenboss, der von ihm und seinem selbst geschriebenen Lied beeindruckt war. Paul Anka konnte sein Glück nicht fassen und fühlte den Ruhm schon greifbar nahe. Aber er hatte sich zu früh gefreut, denn seine erste Scheibe fand nur 3.000 Käufer - ein totaler Flop.

Ein Autogramm von Fats Domino

Trotz dieser Enttäuschung blieb er am Ball. Es gibt die Geschichte, dass er bei seinen Bestrebungen sogar so weit ging, sich bei einem Konzert von Fats Domino in dessen Garderobe zu schleichen, um ein Autogramm auf dem Ärmel seines neu gekauften weißen Jacketts zu erbitten. Kurz vor dem Rauswurf bestand er bei Domino's Manager Irving Feld darauf, dass dieser sich unbedingt seinen Namen und seine Telefonnummer notieren müsse, damit er ihn eines Tages für eine seiner Shows engagieren könne. Wenige Jahre später sollte Feld Manager von Paul Anka werden.

Die schönsten Plattencover von Paul Anka

Großes Vorsingen auf der New Yorker Bühne

1957 hatte Anka es geschafft, bei einer neu gegründeten Plattenfirma in New York vorsingen zu dürfen. Der Musiker und Orchesterchef Don Costa war dort in leitender Stellung tätig und von der Begeisterung und dem Talent des jungen Mannes, eingängige Melodien und einfache Texte schreiben zu können, beeindruckt.

"Können Sie sich das vorstellen? Dieser 15-jährige Junge stürmte ins Büro und spielte eine ganze Reihe eigener Songs. Er sprang ans Klavier, als wäre es ein Steak-Dinner und er hätte monatelang nichts gegessen."

Paul Anka in seinen jungen Jahren. Imago IMAGO / ZUMA/Keystone

"Don Costa ist verantwortlich dafür, dass sich mein Leben zu dem Leben entwickelt hat, das ich heute führe. Er war ein wahres Genie und mein musikalischer Mentor."

Durchschlagender Erfolg durch "Diana"

Das Lied "Diana" war die die erste gemeinsame Arbeit und verkaufte sich sofort weltweit in gigantischen Stückzahlen. Eine ganze Hitserie mit Liedern wie "Put your head on my shoulder", "You are my destiny" oder "Lonely Boy" folgte und machte ihn zum Millionär. Zu den Plattenerfolgen kamen Auftritte in Filmen hinzu.

Der Hintergrund zu "Diana" Die Erzählungen von Paul Anka über die Herkunft seiner Lieder haben sich immer wieder mal geändert; damals lautete die gültige Geschichte, dass es sich bei "Diana" um ein Liebeslied an den Babysitter seiner jüngeren Geschwister handelte. Obwohl er in Diana Ayoub, so ihr vollständiger Name, wahnsinnig verknallt war, zeigte sie auf Grund des großen Altersunterschieds kein Interesse. Jahrzehnte später sagte er, dass dies kompletter Quatsch gewesen wäre und "Diana" eine flüchtige Bekanntschaft gewesen sei, mit der er die Kirche besucht habe.

Paul Anka vor einem Auftritt in Paris im Jahr 1962. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | Keystone Pictures USA

Erster amerikanischer Popstar im Ostblock

Im Jahr 1960 gab Anka im berühmten "Copacabana"-Nachtclub in New York als der jüngste Star, der jemals diese Bühne betreten hatte, sein Debüt. Im selben Jahr komponierte er für die "Copa" ein komplettes musikalisches Programm, das ihm höchstes Lob der Kritiker eintrug. Ein Jahr später unternahm er als erster amerikanischer Popstar eine ausgedehnte Tournee durch Länder des Ostblocks. In Japan hatte er fünf seiner Lieder gleichzeitig in den Hitparaden - er war zu einer weltweit umjubelten Attraktion geworden.

Paul Anka singt auf einer Bühne in Prag. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CTK | Jovan Dezort

In Europa war Paul Anka gerne gesehen und gehört

Als 1962 die Beatles auch in Amerika das Business durcheinanderwirbelten, blieb Paul Anka nicht davon verschont. Nachdem seine Platten in den USA nicht mehr so erfolgreich liefen, konnte er es sich leisten, sich auf diesem Gebiet zurückzuziehen. Stattdessen startete er mit vollem Einsatz und Perfektion bei uns eine Plattenkarriere. Jahrelang pendelte er zwischen den Staaten und Deutschland. Hierzulande waren seine Lieder schon immer gern gehört und so lag es nahe, ihn nun auch in deutscher Sprache singen zu lassen. 1964 gelang ihm bei uns mit "Zwei Mädchen aus Germany" sein größter Hit.

Ähnliches galt für Italien, wo er zahlreiche italienische Schallplatten aufnahm und zweimal am San Remo-Festival teilnahm. Während er in Europa aktiv war, beschränkte er seine Tätigkeit in Amerika auf einige wenige TV-Shows und Nachtclub-Auftritte und arbeitete mit Erfolg hinter den Kulissen. Mit Anfang zwanzig war er schon Leiter seines eigenen weitverzweigten Pop-Konzerns geworden.

Paul Anka - seine Hits in deutscher Sprache

Paul Anka textet Welthit für Frank Sinatra

1968 gelang ihm ein Meilenstein als Songwriter. Während eines Frankreich-Besuches hatte er ein Chanson ("Comme d'habitude") gehört und sich sofort die Rechte daran gesichert. Er schrieb dazu den englischen Text "My way" und gab den Song seinem Freund Frank Sinatra. Das Lied wurde dessen musikalische Autobiographie. Auch Tom Jones, Engelbert oder Andy Williams konnten mit Anka-Songs Welthits landen.

Frank Sinatra (m) erhält einen Musikpreis. Paul Anka (l) steht neben ihm. Imago IMAGO / Belga

Auch der Sänger Paul Anka kam wieder aus der Versenkung: "Having my baby" geriet 1974 zu einem sensationellen Erfolg und wurde zu seinem ersten Nummer 1-Hit seit fünfzehn Jahren.

"Bei allem, was ich schreibe, bin ich auf der Suche nach einem Aufhänger. Ich überlege mir, womit ich bei meinem Publikum ankommen kann, denn es entscheidet über Erfolg und Misserfolg."

Besonders stolz ist Paul Anka auf seine Oscar-nominierte Titelmusik zum 1962 gedrehten Kriegsfilm "The longest day", in dem er zudem mitspielte.

Paul Anka als G.I. in dem Film "Der längste Tag". dpa Bildfunk picture alliance / dpa | UPI

Zusammenarbeit mit den Weltstars Michael Jackson, Bon Jovi und Eric Clapton

Bis heute verging kein Jahrzehnt, in dem Paul Anka nicht mit hochkarätigen Projekten von sich Reden gemacht hätte. 2009 hatte er den Michael Jackson-Welthit "This is me" mitgeschrieben und auf einem seiner jüngeren Werke hat er sich am Repertoire der größten Rockmusiker bedient.

Mit Hilfe seiner fünf Töchter verbrachte Anka Monate damit, Musik aus den 80er und 90er Jahren zu recherchieren, um Songs zu finden, die in dem von ihm vorgeschlagenen neuen Kontext funktionieren würden.

Paul Anka hat bereits Künstler wie Eric Clapton, Bon Jovi oder Billy Idol gecovert. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa/dpaweb | epa efe Billy Tompkins

Ob "It's my life" von Bon Jovi oder "Tears in heaven" von Eric Clapton - Paul Anka konnte auch mit diesen Klassikern überzeugen und erreichte in vielen Ländern Spitzenplätze. Außerdem steht er in diesem Jahr mit seinem aktuellen Programm "Anka sings Sinatra" noch mehrfach auf der Bühne.