150 Millionen Schallplatten hat der britische Schlagersänger weltweit verkauft und vermutlich ebenso viele Frauenherzen im Sturm erobert. Seine Lieder wie "Release me" oder "The last waltz" sind längst zu Evergreens geworden. Wir schauen auf die Karriere von Engelbert, dem "King of Romance", der am 2.5.2021 85 Jahre alt wird.

"Ich träumte immer davon, eine Bigband zu leiten, was aber nicht vom Namen oder von einer Vorliebe für weiße Anzüge herrührt. Viel eher von meiner Liebe zum Saxophon und dem Führungsinstinkt vieler Stier-Geborenen."

Mit 17 Jahren spielte der im indischen Madras (heute: Chennai) geborene Arnold George Dorsey, so sein bürgerlicher Name, in einem Pub Saxophon, als dort ein Gesangswettbewerb ausgetragen wurde. Seine Freunde drängten ihn dazu, mitzumachen. Er überraschte das Publikum mit seinem Gesangstalent und einer perfekten Imitation des Komikers Jerry Lewis. In Anlehnung daran "erfanden" seine jungen Fans den Namen "Gerry Dorsey", der für die nächsten zehn Jahre sein Künstlername blieb. Seine gerade erst begonnene Karriere wurde durch den Militärdienst unterbrochen, den er übrigens in Deutschland ableistete.

Drei Mark Sozialhilfe mussten reichen

Wieder Zivilist, nahm Gerry seine Karriere erneut in Angriff und ein erster Schallplattenvertrag wurde geschlossen. Titel wie "I’ll never fall in love again" oder "Crazy bells" liefen nur mäßig erfolgreich und er verdiente seinen Lebensunterhalt mit Auftritten in diversen Lokalitäten. Eine schwere Lungenerkrankung zwang ihn dazu, seine musikalische Laufbahn monatelang zu unterbrechen. Rückhalt fand er bei seiner Frau Pat. Die junge Familie wohnte in einem Möbelladen in einem etwas heruntergekommenen Wohnviertel im Westen von London. "Damals mussten wir von drei Mark Sozialhilfe am Tag leben", erinnerte sich Engelbert in einem Interview.

Mit Gordon Mills traf Engelbert den richtigen Mann

Das Zusammentreffen mit Gordon Mills, einem Freund aus früheren Tagen, erwies sich als Glücksfall. Dieser galt im britischen Musikzirkus als erfolgreicher Talentsucher, Produzent und Komponist. Eben hatte er Tom Jones groß herausgebracht und nun hielt er nach einem Pendant Ausschau, das die romantische Welle bedienen sollte. Gerry Dorsey schien die Idealbesetzung hierfür zu sein. Er verpasste ihm den Künstlernamen „Engelbert Humperdinck“ und verhalf ihm zu einem neuen Plattenvertrag. Auf einer USA-Reise entdeckte Mills die alte Country-Ballade "Release me" und hatte die Idee, den Song mit seinem neuen Schützling herauszubringen. Am 13. Januar 1967 stand die Platte in den Geschäften.

Der Künstlername Engelbert Humperdinck Der Künstlername Engelbert Humperdinck, benannt nach dem gleichnamigen deutschen Komponisten der Spätromantik (u. a. Orchester- und Kammermusik, Oper "Hänsel und Gretel"), barg seine Tücken. Die Erben des Komponisten waren mit der Verwendung nicht einverstanden und prozessierten erfolgreich. Fortan musste der Sänger - zumindest in Deutschland - den Nachnamen ablegen und durfte sich nur noch Engelbert nennen.

Der Zufall half Engelbert auf die Sprünge

Ein Zufall gab der Karriere von Engelbert den entscheidenden Schub: auf der Gästeliste der erfolgreichen britischen TV-Show "Sunday Night at the Palladium" stand der Sänger Dickie Valentine, der kurz vor der Sendung erkrankte. Engelbert sprang ein und konnte seinen Titel vor einem Millionenpublikum präsentieren. Die Nummer schlug ein wie eine Bombe. Alle fragten nach der Platte von jenem smarten Sänger mit dem ungewöhnlichen Namen. Im Handumdrehen landete die Single auf Platz 1 der britischen Hitparade.

Plötzlich läuft es für Engelbert wie geschmiert

Der Erfolg blieb nicht auf England beschränkt, andere Märkte wie beispielsweise Amerika und Deutschland folgten. Weltweit gingen über fünf Millionen Exemplare der Single über die Ladentische, davon eine Million in Großbritannien, wo an einem Rekordtag 85.000 Stück verkauft wurden. Mit "There goes my everything" und "The last waltz" legte Engelbert zwei weitere große Treffer nach und binnen eines Jahres war aus dem unbekannten Sänger Gerry Dorsey der Weltstar Engelbert geworden. Bereits im November 1967 startete er seine eigene Fernsehshow.

Engelbert war der Mann der Galas und Shows

Besonders in Amerika war Engelbert ein gefragter Mann, so dass er bald zum Pendler zwischen der alten und der neuen Welt wurde. Als Anfang der 1970er Jahre die Plattenverkäufe sanken, konzentrierte er sich auf große Bühnenshows. Über viele Jahre hinweg war er gut ein Drittel des Jahres auf immer derselben Route unterwegs: Las Vegas, Reno, Lake Tahoe, Atlantic City und zurück. Dort feierte er wahre Triumphe in den größten Show-Palästen.

Jack White und Dieter Bohlen machen ihn wieder groß

Nachdem er sich bei uns rar gemacht hatte, gelang ihm hierzulande Mitte der 1980er Jahre ein glänzendes Comeback. Neben seinen Nonstop-USA-Engagements wurde Deutschland zu seinem neuen Terrain und wichtigsten Schallplattenmarkt. Vornehmlich Jack White und Dieter Bohlen schrieben für ihn maßgeschneiderte Titel. Ausgedehnte Tourneen führten ihn durch die deutschsprachigen Länder, um seine alten wie auch die neuen Hits seinem Publikum live zu präsentieren.

Eurovision Song Contest Im Jahr 2012 nahm Engelbert als Vertreter Großbritanniens am Eurovision Song Contest teil. Sein Titel "Love will set you free" erreichte in der Endwertung allerdings nur den vorletzten Platz.

"Die vergangenen Jahre kommen mir wie ein Abenteuer, wie eine Story ohne Drehbuch vor", erklärte Engelbert vor einiger Zeit in einem Interview. Voller Stolz kann er auf das Erreichte zurückblicken: 64 vergoldete Alben, 23 in Platin, vier Grammy-Nominierungen, ein Golden Globe und Sterne auf dem "Walk of Fame", sowohl in Hollywood als auch in Las Vegas. Er hat mehrmals für die Königin und viele Staatsoberhäupter gesungen. Sein Repertoire hat eine beachtliche Bandbreite und reicht von den romantischsten Balladen bis hin zu Filmthemen, Disco, Rock und sogar Gospel.

Die schönsten Plattencover von Engelbert

"Don’t let the old man in"

Entsprechend dem Titel eines seiner jüngsten Lieder "Don’t let the old man in" zeigt der mittlerweile 85-jährige Entertainer keine Ermüdungserscheinungen und bleibt auf der Höhe der Zeit. Im Juli 2020 präsentierte er sein erstes Live-Streaming-Konzert auf YouTube. Nach wie vor steht er weltweit regelmäßig auf großen Bühnen, um sein Publikum zu erfreuen oder arbeitet im Studio an einer neuen CD-Produktion. Mit seiner aktuellen Tour wird er auch in Europa gastieren. Die bereits terminierten Konzerte mussten jedoch auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Sobald die Umstände es zulassen, werden die neuen Termine bekannt gegeben.