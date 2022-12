Connie Francis und die Geschichte hinter "Die Liebe ist ein seltsames Spiel"

In den USA war Connie Francis schon ein Star, in Deutschland sollte sie es werden. Die Sängerin flog ein, nahm "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" in Deutsch auf und flog wieder ab. Dabei hinterließ sie der Plattenfirma aber ein großes Problem.

Superstar Connie Francis picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Globe-ZUMA | g49

Connie Francis soll auf Deutsch singen

Während sich Connie Francis in den USA innerhalb kurzer Zeit zum Superstar entwickelte, verliefen in Deutschland die Verkäufe ihrer Schallplatten etwas schleppend. Man wusste mit der englischen Sprache noch nicht viel anzufangen. Daher war die Nachfrage nach ausländischen Produktionen eher gering. Auch im Rundfunk - abgesehen von Radio Luxemburg - wurde kaum fremdsprachige Musik gesendet. Doch der Plattenproduzent Gerhard Mendelson erkannte mit seinem Gespür für Trends und Talente das Potential der jungen US-Amerikanerin. Er holte sie schließlich über den großen Teich und ließ sie auf Deutsch singen.

Ein Auftritt bei Peter Kraus

Aufhänger für ihren Besuch war die erste Fernsehshow, die Sänger und Entertainer Peter Kraus produzierte: "Herzlichst, Ihr Peter Kraus - Ein musikalisches Autogramm". Im Mai 1960 wurde die Sendung mit Connie Francis als Stargast aufgezeichnet - ein eindrucksvoller Auftritt, wie in der "Bravo" stand. Es war nur ein Trick. Aber was für einer: Da standen am oberen Ende einer schlichten Treppe mehrere hohe Spiegel. Die singende Gestalt von Connie Francis war in den Spiegeln zweifach und dreifach zu sehen. Sie sang über Playback "My Happiness" mehrstimmig und bewegte sich so zwischen den Spiegeln, dass es dem Zuschauer nicht möglich war, zu erraten, was Spiegelbild und was die wirkliche Connie war.

Connie Francis mit Peter Kraus picture-alliance / Reportdienste dpa/picture alliance - IMAGNO/Votava

Deutscher Text für amerikanischen Hit

Bei dieser Gelegenheit entstand auch Connie Francis’ deutschsprachiges Plattendebüt. Ihr Hit "Everybody’s somebody’s fool" wurde mit einem deutschen Text versehen. Ralph Maria Siegel, der Vater von Ralph Siegel, dichtete "Die Liebe ist ein seltsames Spiel". Gerhard Mendelson ließ Connie Francis im Musikstudio den deutschen Text auf das bestehende Playback singen. Dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig war und ihr die Aussprache des Textes Schwierigkeiten bereitete, war zunächst nicht weiter schlimm. Schließlich waren deutsch singende Ausländer en vogue und und ein Akzent hatte ja auch einen gewissen Charme.

Undeutliches Deutsch

Als Mendelson das fertige Band abhörte, schlug die anfängliche Begeisterung jedoch um. Er wollte den Titel nicht mehr veröffentlichen. Der Grund war Francis’ undeutliche Aussprache. Die Aufnahme hätte einfach wiederholt werden können. Dies war allerdings unmöglich, da Termindruck dafür sorgte, dass Connie Francis unmittelbar nach dem Einsingen bereits wieder im Flieger saß. Ein Rückruf der Künstlerin wäre viel zu teuer gewesen. Zurück blieb eine Aufnahme, die in dieser Version nicht verwendbar war.

Connie Francis picture-alliance / Reportdienste dpa/picture alliance - Courtesy Everett Collection;

Rettung von "Die Liebe ist ein seltsames Spiel"

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel" wäre somit in den Archiven verstaubt, hätte das Band nicht ebenfalls eine Reise angetreten. Ziel war der Sitz der Polydor in Hamburg, wo sich der Produzent Bobby Schmidt der Sache annehmen sollte, um zu retten, was zu retten war.

"Ich hörte mir das Ganze noch ein paar Mal an, ging dann ins Studio, stellte mich selbst vors Mikrofon und synchronisierte Francis nach. Allerdings nur einzelne Laute, vor allem die 's-Laute', wie 'sp' oder 'st'. Dann haben wir diese 's-Spur' zum Rest gemischt. Es hatte geklappt, man konnte nun dem Text bestens folgen".

Connie Francis, der Superstar aus Amerika dpa Bildfunk Picture Alliance

Weg mit der ersten Strophe

Die erste Strophe des Liedes war allerdings nicht zu restaurieren. Diese fiel radikal der Schere zum Opfer und wurde einfach entfernt. Das erklärt, warum "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" zu den wenigen Titeln gehört, die mit Refrain und Tonartwechsel beginnen. Dass sich die Mühe gelohnt hatte, belegten die Verkäufe bald nach der Veröffentlichung. Das Stück wurde ein Superhit. Er belegte im Oktober 1960 für zwei Wochen den ersten Platz und fand sich auch in den Jahrescharts unter den zehn meistverkauften Singles.

Connie Francis (2. von links) bei der Preisverleihung der Löwen von Radio Luxemburg mit Moderator Camillo Felgen (links) dpa Bildfunk Picture Alliance

Auf dem Erfolgsdampfer...

Für diese Erfolge erhielt Connie Francis an Bord des amerikanischen Luxusdampfers "United States" 1960 aus der Hand von Camillo Felgen den "Goldenen Löwen" von Radio Luxemburg. Der Aufstieg in die erste Reihe der deutschen Schlagerszene war geglückt. Nach zum Beispiel Amerika, England, Italien und Japan lagen ihr damit auch in Deutschland die Fans zu Füßen.

Connie Francis - der Steckbrief Leben Geboren als Concetta Rosa Maria Franconero am 12. Dezember 1938 in Newark (USA). Sie war vier Mal verheiratet, ihre eigentliche Liebe Bobby Darin konnte sie nicht heiraten, weil der Vater dagegen war. Durchbruch Den ersten großen Erfolg hatte Francis mit "Who's sorry now?" Sie mochte das Lied nicht, aber ihr Vater setzte sich durch. Platz 1 in Großbritannien und Platz 4 in den USA waren der Lohn. Biografie Mit ihrer Autobiografie "Who's sorry now?" verarbeitete Francis zahlreiche traumatische Erlebnisse wie die brutale Vergewaltigung 1974, die Ermordung des Bruders und zahlreiche Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen. Comeback Mit "Jive Connie" gelang ihr 1992 ein erfolgreiches Comeback in Deutschland.

Besondere Plattencover von Connie Francis

Connie Francis sang die deutsche Original-Fassung von "Everybody’s somebody’s fool"? Irrtum! Die Platte der Jolly-Sisters war bereits im Handel! Dahinter verbarg sich Siw Malmkvist, die mit sich selbst im Duett sang. Unter eigenem Namen gab es das Stück ("Tunna skivor") in ihrer schwedischen Heimat und landete dort auf Platz 1. Hier erreichte die Malmkvist-("Jolly-Sisters")Aufnahme 1960 Platz 26. Im Gegensatz zur späteren Francis-Einspielung fehlte bei Siw Malmkvist die erste Strophe nicht. SWR Metronome (Coverscan) -

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel" war Jahre später erneut im Rahmen einer Oldieserie erhältlich. 1992 sollte der Titel in dem Medley "Jive, Connie, Jive" noch einmal Hitparadenluft schnuppern. SWR Polydor (Coverscan)