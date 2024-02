Hans-Jürgen Finger

per Mail teilen

Es existieren Fotos und sogar noch bewegtes Bildmaterial aus einer Zeit, in der ich noch Hemd und Hose mehr oder weniger am Stück getragen habe. Eines hat sich in den vielen Jahren zwischen damals und heute jedoch nicht geändert: irgendwie hantiere ich stets mit Schallplatten.

Damals manchmal zweckentfremdet, heute dagegen hegend und pflegend sowie leidenschaftlich sammelnd. Wie viele es sind? Ich habe aufgehört zu zählen. Zumindest sind es so viele geworden, dass es für weit über hundert Covergalerien gereicht hat und mittlerweile auch für ein wöchentliches Angebot im Programm von SWR4.

Mit oder ohne Mikrofon

Die Mischung macht's!

Neigschmeckt oder aus dem Ländle

En Urschwoob!

Einfach oder kompliziert

Auf den ersten Blick manchmal kompliziert - nach dem zweiten Hingucken aber einfach unkompliziert.

Süß oder salzig

Absolut süß - wobei ich bei Salzigem und Süßem in Kombination auch schwach werde.

Frühaufsteher oder Langschläfer

Von Berufs wegen Frühaufsteher, ansonsten gerne so lange schlafend, bis Morpheus seine Umarmung von alleine löst…

Wiese oder Rasen

Rasen - nein, kein Fußball-Fan!

Tatort oder Tagesschau

Wieso oder? Und!

Online oder offline

Mal so, mal so

Unterwegs oder Daheim

My home is my castle - Falscher Rückschluss: kein Stubenhocker!