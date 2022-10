SWR Alexander Kluge

Wo kommst Du her?

Los ging's in Stuttgart, wo ich das Licht der Welt erblickte. Nach meiner Ankunft ging es bereits wenige Tage später in den Rems-Murr-Kreis, meinem endgültigen Bestimmungsort. Da bin ich daheim! Hier stimmt die Mischung – nah an der Stadt, aber dennoch schon ein bisschen ländlich.

Welche Musik hörst Du am liebsten?

Pauschal gesagt: Alles, was schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Schlager aus der Wirtschaftswunderzeit gehen immer.

So erkennt man einen Musikliebhaber. Eines der vielen privaten CD-Regale von Hans-Jürgen Finger. Hans-Jürgen Finger / PRIVAT

Was ist Dein Sternzeichen?

Zwillinge

Wie bist Du zum Radio gekommen?

Angefangen hat es im Teenageralter. Mein Zimmer musste als Rundfunkstudio herhalten und dort habe ich mit Tonband, Plattenspieler und Mikrofon hantiert. Ich wusste also schon früh, dass ich unbedingt zum Radio wollte. Später war ich 26 Jahre lang ehrenamtlich beim Krankenhausfunk tätig und ging im Durchschnitt dreimal wöchentlich "On Air".

Aus dem Archiv: Hans-Jürgen Finger vor über 20 Jahren im Studio. Hans-Jürgen Finger / PRIVAT

Was war Deine erste Radio-Erfahrung?

Die Sendung bleibt mir ewig in Erinnerung. Es war bei SWR4 am Samstag, dem 21. Dezember 2009, abends um 19:30 Uhr. Ich hatte schreckliches Lampenfieber. Im Vorfeld hatte ich in Erfahrung gebracht, dass die Tontechnikerin des Abends Schokolade mit Chiligeschmack liebt. In der Hoffnung, dass sie mir eventuelle Patzer verzeihen möge, legte ich ihr eine Tafel davon auf das Mischpult. Es lief aber alles glatt.

Was ist Deine größte Schwäche?

Schokolade, Käsekuchen, Eierlikör-Torte, Schwarzwälder Kirschtorte, Wiener Schnitzel sowie noch originalverpackte Schallplatten in Antiquariaten und auf Flohmärkten!