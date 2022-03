Die Roma in Europa – Zwischen Gipsy Rap und Romantisierung (3/3)

Von Tassilo Hummel

Die Geschichten der Roma haben in Europa meistens andere erzählt. Dazu wurden sie als Außenseiter konstruiert, Klischees entstanden von der Erotik der schönen, rassigen Frau, den Abenteuern wilden Nomadenlebens oder vom "kriminellen Gesindel". Heute wollen vor allem junge Roma und Sinti ihre Geschichten selbst erzählen, suchen Ausdrucksformen zwischen Tradition und Avantgarde und gehen damit bewusst an die Öffentlichkeit. In ihrer Kunst spielt aber nicht nur ihre Geschichte eine Rolle, sondern vor allem ihre Identität im Hier und Jetzt. Was macht moderne Roma aus?