Von einem Neonazi als Nachbarn erzählt Juli Zeh in ihrem aktuellen Roman. Wir sprechen mit ihr über vermeintliche moralische Gewissheiten und eine spezielle Dorfgemeinschaft in der brandenburgischen Provinz. Die 80jährige Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert hat ihr Leben in Geschichten aufgeschrieben - ein berührendes Buch über das Verzeihen und das Ankommen bei sich selbst. Außerdem: zum "Welttag der Poesie" am 21. März: Neue Gedichte von Anja Kampmann, poetisches "Sprachlaub" von Martin Walser und ein Blick in die beiläufige Prosa des Lyrikers Jan Wagner.

Juli Zeh - Über Menschen

Luchterhand Verlag, 416 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-630-87667-2

Gespräch mit der Autorin

Helga Schubert - Vom Aufstehen

dtv, 224 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-423-28278-9

Rezension von Theresa Hübner

Martin Walser - Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist

Rowohlt Verlag, 144 Seiten, 28 Euro

ISBN: 978-3-498-00239-8

Gespräch mit Frank Hertweck

Lesung mit Marin Ruthenberg

Anja Kampmann - Der Hund ist immer hungrig

Hanser Verlag, München 2021, 120Seiten, 20 Euro

ISBN: 978-3446267534

Rezension von Carsten Otte

Jan Wagner - Der glückliche Augenblick. Beiläufige Prosa

Hanser Verlag, 304 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-446-26943-9

Rezension von Ulrich Rüdenauer

Tipp: 150. Geburtstag von Heinrich Mann

Hörbuch "Das Gute im Menschen. Essays und Erzählungen"

gelesen von Julia Nachtmann, Volker Hanisch

Jumbo-Verlag

Musik:

Pomme: À peu près

Label: Polydor