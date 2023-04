Kristine Harthauer

SWR Christian Koch

Erst war da das Studium aus Leidenschaft: Weltliteratur und Theaterwissenschaften. Und dann die große Frage: Was mache ich jetzt damit? Ein Volontariat beim Südwestrundfunk später war mir klar: Kulturjournalismus, das ist mein Ding. Denn da kommt alles zusammen: Das Schöne und das Ernste, das aktuelle Weltgeschehen und der Streit um die alten Meister*innen.

Was ich an meiner Arbeit als Journalistin liebe: Jeder Tag ist anders und keine Radiosendung klingt gleich. Morgens weiß ich als Moderatorin oft nicht, wie die Sendung am Abend aussehen wird. Welche Themen sind in aller Munde? Klappt das Interview? Passiert etwas Unerwartetes? Ich liebe es, in ein Thema einzutauchen und kurz darauf mit Menschen darüber zu sprechen. Für die Zeit eines Radiogesprächs tauscht man sich aus und hört zu.

Bei SWR2 moderiere ich die Sendungen Kultur Aktuell, das Journal am Mittag und die Sendung „SWR2 Zeitgenossen“. Und dann ist da noch unser Podcast „Was geht, was bleibt“ - alle zwei Wochen sprechen wir in Ruhe über Themen, die uns bewegen.

Wenn ich nicht moderiere, rezensiere ich Comics, Romane und Sachbücher und bin für alles zu begeistern, was zum Nachdenken anregt, Debatten auslöst und neue Welten öffnet.