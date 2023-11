Die Künstlerin Ingrid Conrad-Lindig beschäftigt sich schon ihr ganzes Leben lang mit dem Material Glas. Als Künstlerin und auch als Professorin am Institut für Künstlerische Keramik und Glas in Höhr-Grenzhausen, ebnete sie den Weg für das Glas in die zeitgenössische Kunst. Die Förderung junger Glaskünstler*innen und deren Zukunft auf dem Kunstmarkt oder im Lehrbetrieb sind Ingrid Conrad-Lindig ein wichtiges Anliegen, für das sie sich immer noch einsetzt. Natali Kurth hat sie besucht.



