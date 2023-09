Immer wieder werden die Lieblingsgerichte der Sänger und Komponisten in Liedtexten gewürdigt oder in den Werktiteln musikalisch verewigt. Aber was ist, wenn man mal die Perspektive wechselt? Um das Kochen oder Backen noch geschmackvoller zu gestalten, ist es doch schön, nebenbei ein bisschen Musik zu hören. Meisterköche aus aller Welt lassen sich in ihren Küchen sogar durch ausgewählte Musik zu bestimmten Gerichten inspirieren. Hat Musik also auch umgekehrt auf das kulinarische Schaffen Einfluss? Beweise dafür liefert Joachim Dusemond.