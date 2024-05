Weltweite Strahlkraft: Das Koblenz International Guitar Festival

Seit über 30 Jahren kommen in Koblenz in den Tagen um Pfingsten Weltklasse-Gitarristen zusammen, um Konzerte und Meisterklassen zu geben. Längst zählt das Koblenz International Guitar Festival zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen für klassische Gitarrenmusik und lockt Gitarren-Fans aus der ganzen Welt an.

Geheimtipp in der Musikszene Was 1992 vom Komponisten und Musikpädagogen Georg Schmitz ins Leben gerufen wurde, hat sich seitdem zu einem Geheimtipp in der Musikszene entwickelt. Und so trifft sich seitdem in Koblenz einmal im Jahr die Weltelite der Konzertgitarristen und lockt Gäste von Kanada bis China an. Auch 2024 sind über 250 Teilnehmer aus 45 Ländern gekommen, um die Künstler hautnah zu erleben und sich mit ihnen auszutauschen. „Es ist ein unglaubliches Festival, eines der besten der Welt, weil hier so viele Gitarristen, sogar die führenden der Welt, herkommen. Deshalb bin auch ich hier. Ausnahmegitarristen wie David Russell oder Marko Topchii Zu hören waren unter anderem Ausnahmegitarristen wie der Schotte David Russell, der Ukrainer Marko Topchii, der Kroate Zoran Dukic oder der legendäre US-Kubaner Manuel Barrueco – Künstler, die sonst die großen Bühnen der Welt in New York, London oder Tokyo füllen. Es hat mir sehr gut gefallen, weil das hier intimer ist, näher. Man kann die Menschen sehen und – ihnen in die Augen schauen! Der kubanische Gitarrist Manuel Barrueco erhielt beim diesjährigen Gitarrenfestival in Koblenz den Preis für sein Lebenswerk. picture-alliance / Reportdienste Rafa Alcaide Neben den intimen Konzerten gab es wie immer auch einen Nachwuchswettbewerb. Und renommierte Gitarrenbauer, Zubehörhersteller und Musikverlage waren mit Ihren neuesten, teils exklusiven Produkten vertreten.