Der Humorist Wladimir Kaminer schaut auf unseren Corona-Alltag. Mit der Neugier eines Forschers seziert er extreme Gefühlszustände und Verhaltensmuster. Frech und gewitzt hält er sein Erstaunen über die Lage des Landes fest.

Skurriles Verhalten in der Pandemie: Virus leugnen und Klopapier horten

Die Corona-Pandemie bringt allerlei extremes und skurriles Verhalten hervor. Es gibt Menschen, die sich von einem kleinen Virus partout nichts vorschreiben lassen wollen und drohende Gefahren für Leben und Gesundheit rundweg bestreiten. Und es gibt andere, die ängstlich Toilettenpapier horten, sich aus Sorge vor Ansteckung permanent die Hände desinfizieren oder gar nicht mehr aus dem Haus gehen.

Bislang unbekannte Wissenschaftler stehen plötzlich im Rampenlicht und gelten manchen als Weltdeuter und Zukunftsorakel. Gemeinhin eher zögerliche Politiker dürfen Entschlossenheit und Entscheidungsfreude vorführen. Ein komödiantisch veranlagter Künstler hätte sich die Situation und das Aufeinandertreffen verschiedener Gefühlszustände und Handlungsmuster nicht schöner ausmalen können, um daraus Kapital zu schlagen.

Kein Bier vom Fass, sondern nur aus der Flasche trinken

Der Humorist Wladimir Kaminer tut das entlarvend, listig und freudvoll. Er nähert sich der neuen Corona-Normalität in 17 Geschichten wie ein neugieriger Forscher. Der russischstämmige Autor, der seit 1990 in Berlin lebt und auf Deutsch schreibt, ist zuallererst ein glänzender Beobachter, der frech und gewitzt sein Erstaunen über die Lage des Landes festhält. So notiert Kaminer lakonisch, dass während der Pandemie das Robert Koch-Institut die Aufgaben der Bundesregierung übernommen habe.

Er sinniert über wichtige Gesundheitstipps für den Alltag, wie den Rat des Charité-Virologen Christian Drosten, aufgrund der Virenlast schlecht gespülter Gläser niemals Bier vom Fass, sondern nur aus der Flasche zu trinken. Und er stellt maliziös fest, dass es in Berlin offenbar sehr viel weniger Infizierte als selbständige Künstler in Not gibt, die in Scharen finanzielle Hilfe beantragt haben.

Kaminer bietet wenig Überraschendes, das dafür aber unterhaltsam

Kaminer spießt mit feiner Ironie allerlei Aufgeregtheiten und Ungereimtheiten in deutschen Landen in Zeiten der Pandemie auf. Überraschendes bietet er wenig, sind wir doch mittlerweile fast alle zu Corona-Experten mutiert. Unterhaltsam und erheiternd ist sein Buch trotzdem.

Hinter der kunstvollen Leichtigkeit steht indes eine bohrende Ernsthaftigkeit. „Ich vermisse mein Reiseleben“, schreibt Kaminer ganz unironisch. Den Prophezeiungen, dass die Welt nach der Pandemie eine andere sein werde, kann er nicht viel abgewinnen und bekennt, weiter luftige Geschichten schreiben und darin von einer lauten, bunten und lustigen Welt erzählen zu wollen.

Sein Buch beginnt mit einer abgesagten Lesung und es endet, nach dem ersten Lockdown, damit, dass er bei einer Veranstaltung Geschichten aus dem noch in Arbeit befindlichen Corona-Buch vorliest. Doch Kaminer ahnt da schon: Es ist noch nicht vorbei.

Wer von Putin mal protegiert wurde, muss sich nun als Testperson für den Corona-Impfstoff zur Verfügung stellen

Immer wieder geht sein Blick auch in die alte Heimat Russland. In Pandemiezeiten ist allerorts das Bedürfnis nach der starken Hand gewachsen. Kaum jemand scheint diese Sehnsucht so zu befriedigen wie der russische Präsident.

Wo Wladmir Putin regiert, da hat daher das Virus einen schweren Stand. Gerade eben erst an Mäusen und Kaninchen getestet, wurde der rasend schnell entwickelte russische Corona-Impfstoff schon Menschen injiziert, erzählt Kaminer in einer der besten Szenen des Buches. Freiwillige stehen für die Menschenversuche Schlange, weil sie allesamt von Putin einmal protegiert wurden und ihm deshalb ängstlich verpflichtet sind.

Die Pandemie mag die Welt nicht verändert haben, aber sie macht vieles kenntlicher. Wladimir Kaminer hilft dabei mit dem tradierten Mittel aller Komik, der pointierten Überzeichnung, lediglich ein wenig nach.