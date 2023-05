Von Booktokern, Zeitkapseln und der Geburt der Vokale auf hoher See



Redaktion und Moderation: Anja Höfer

Mit dem Autor Klaus Theweleit reisen wir übers Meer und lernen, wie dort die Erfindung des Vokalalphabets die menschliche Kommunikation revolutioniert hat. „a-e-i-o-u. Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues" heißt sein neues Buch.



Außerdem schauen wir uns das Phänomen TikTok an: oder besser gesagt: das Phänomen „#BookTok". Denn Bücher sind überraschenderweise sehr erfolgreich auf der Videoschnipsel-Plattform für Teenies und Twens - vor allem dank followerstarker Bookfluencerinnen. Jetzt gibt es eine TikTok-Bestsellerliste in Zusammenarbeit mit Media Control. Wir stellen sie vor.



In Norwegen entsteht gerade die Future Library: ein ganz besonderes Kunstprojekt, das bis zum Jahr 2114 noch geheime Manuskripte internationaler Autorinnen und Autoren in einem Raum der modernen Osloer Deichman Bibliothek versammelt. In diesem Jahr übergab die deutsche Autorin Judith Schalansky sehr feierlich in einem Waldstück ihr Manuskript. Wir waren dabei und haben mit Judith Schalansky gesprochen.



Außerdem stellen wir den Gedichtband „Gewetter" des jungen Freiburger Arztes Jakob Leiner vor: fabelhafte Naturlyrik auf der Höhe der Zeit und mit Traditionsbewusstsein.



Es gibt einen neuen Roman des südafrikanischen Nobelpreisträgers J.M.Coetzee: „Der Pole", eine Geschichte über Musik, Poesie und eine unerfüllte Liebe.



Und es geht um Ariel Magnus, der aus einer Familie deutsch-argentinischer Juden stammt. In seinem neuen Buch „Tür an Tür. Nazis und Juden im argentinischen Exil" erzählt er davon, wie sich Nazis und Juden in Argentinien als Nachbarn wieder begegneten.



Eine Zeitkapsel für Bücher – Judith Schalansky wird in die norwegische Future Library aufgenommen

Anja Höfer im Gespräch mit Judith Schalansky



Ariel Magnus – Tür an Tür. Nazis und Juden im argentinischen Exil

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 176 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-462-05434-7

Porträt von Peter B. Schumann



Klaus Theweleit – a - e - i - o - u. Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues

Matthes & Seitz Verlag, 287 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-7518-0331-1

Rezension von Frank Hertweck



Jakob Leiner – Gewetter. Gedichte

Quintus Verlag, 104 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-96982-057-5

Lyrik-Tipp von Anja Höfer mit Lesung



#BookTok läuft! Die neue TikTok-Bestsellerliste in Zusammenarbeit mit Media Control

Reportage von Insa Köller und Bodo Bojarzin



J.M. Coetzee – Der Pole

Aus dem Englischen von Reinhild Böhnke

S. Fischer Verlag, 144 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-10-397501-7

Rezension von Julia Schröder



Musik:

Stacey Kent – Breakfast on the morning tram

Label: Universal / Emi