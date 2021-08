Die Berliner Mauer war bei der DDR-Bevölkerung weniger verhasst als in der historischen Forschung angenommen. Zu diesem Schluss kommt der Berliner Lehrer und Historiker Robert Rauh in seinem neuen Buch ,,Die Mauer war doch richtig". Im Gespräch mit SWR2 berichtet Rauh, dass er seine Schlussfolgerungen aus einer Umfrage unter 600 ehemaligen DDR-Bürger gezogen hat, die sich an das Ereignis vor 60 Jahren erinnnern und ihre Meinung äußern.

Das überraschende Ergebnis, dass etwas mehr als die Hälfte der Befragten damals den Mauerbau befürworteten, erklärt Rauh zum einen mit dem Wohnort: ,,Für viele lagen die Vorgänge nicht um die Ecke." Wesentlich mehr beschäftigt habe die Menschen in der DDR 1961 die Wirtschaftskrise im Land: ,,Die haben sich einfach mehr darüber empört, dass die Butter wieder rationiert wurde als dass in Berlin die Sektorengrenze geschlossen wurde." Diese Gründe spielten neben dem Trauma des niedergeschlagenen Volksaufstands von 1953 und der Angst vor Verhaftung eine wichtige Rolle.

Am stärksten protestiert hätten vor 60 Jahren die Jugendlichen des Landes. ,,Sie fühlten sich von der westlichen Freizeit- und Jugendkultur abgeschnitten", so Rauh über das Ergebnis zeitgenössischer Umfragen, die in Archiven lagern.. Am bravsten seien die DDR-Künstler nach dem Mauerbau gewesen. ,,Niemand hat offen protestiert", fasst Rauh das Ergebnis seiner Forschungen zu dieser Gruppe zusammen.

Insgesamt sei die Mauer bis 1989 nicht in Gefahr gewesen. Durch die Recherchen zu seinem Buch habe er gelernt, so Rauh, dass man bei der DDR-Geschichte den Blick erweitern müsse: ,,Es ist vergessen worden, dass es auch den Alltag der Menschen gab, die sich ja irgendwie zurechtfinden mussten."

Robert Rauh ist 1967 in Berlin geboren und hat an der Humboldt-Universität und an der Freien Universität Berlin studiert. Im Jahr 2009 konzipierte er die Dauerausstellung über das Schloss Schönhausen. 2013 erhielt er den ,,Deutschen Lehrerpreis" und konzipierte vor allem Schulbücher. "Die Mauer war doch richtig" ist im Juli 2021 im beb.ra-Verlag erschienen