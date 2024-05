„Ein besessener Mitteleuropäer“ – Jaroslav Rudiš erhält den Mörike-Preis der Stadt Fellbach

Immer in Bewegung: Der tschechische Autor Jaroslav Rudiš pendelt zwischen Prag und Berlin und reist als leidenschaftlicher Bahnfahrer quer durch Europa. Die Geschichten von Menschen und Landschaften, die ihm in Kneipen und Bahnhöfen begegnen, finden sich später in seinen Erzählungen wieder.

Jaroslav Rudiš schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Opernlibretti und Filme – in deutscher wie in tschechischer Sprache. Und er macht Musik mit der Kafka-Band. Die Stadt Fellbach ehrt den Allrounder mit dem Mörike-Preis, mit dem zuvor auch Wolf Biermann, W.G.Sebald oder auch Jan Wagner ausgezeichnet wurden. Das tschechische Musikprojekt Kafka Band um den Schriftsteller Jaroslav Rudiš und Comiczeichner und Sänger Jaromír 99. ©Vaclav Jirasek