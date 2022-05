Eigentlich ist es nur ein kleiner Vorfall. Eine streunende Katze beißt Sophie. Die Wunde ist nicht groß, die Tollwut ist in Brooklyn ausgerottet, aber ein Unbehagen bleibt und wächst sich zu einer Krise aus, die Sophies ganzes Leben in Frage stellt. Zumal weitere Irritationen dazukommen: Ihr Mann Otto und sein langjähriger Anwaltspartner trennen sich, es gibt unschönes Gerede, und die ersehnten, erholsamen Ferientage in ihrem Bauernhaus beginnen mit einem Schock. In ihrer Abwesenheit ist dort eingebrochen und die Zimmer sind verwüstet worden.

Während Sophie verzweifelt versucht, ihr Leben, so wie es ist, zu bewahren, treten die Enttäuschungen, kleinlichen Streitereien und Missverständnisse in ihrer vermeintlich guten Ehe mit Otto und ihre innere Leere immer deutlicher hervor.

imago images Pressestelle imago / C.H. Beck Verlag Was am Ende bleibt Aus dem Amerikanischen von Sylvia Höfer Autor Paula Fox Verlag: C.H. Beck Verlag 2000 Hörbuch:

Gelesen von Leslie Malton

Produktion: SWR 2001

Paula Fox wurde 1923 in New York City geboren und wuchs in Kuba, Kalifornien und New York in einer Pflegefamilie, im Kinderheim und bei ihrer Großmutter auf. Nach anfänglichen Erfolgen als Roman- und Kinderbuchautorin wurde sie längere Zeit von der Öffentlichkeit ignoriert und 1991 durch den amerikanischen Autor Jonathan Franzen wiederentdeckt. Für das Gesamtwerk ihrer Kinderbücher wurde sie 1978 mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet. Die Wiederentdeckung ihres 1971 erstmals erschienenen Romans "Was am Ende bleibt" wurde in Deutschland zu einem großen Überraschungserfolg. Paula Fox starb 2017 in New York.