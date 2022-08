Joshua Groß - Prana Extrem

Egal ob wegweisende Karikaturen zu feministischen Themen oder zeitlose Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen – Marie Marcks war eine eigensinnige und unangepasste Chronistin ihrer Zeit. Sie ist die erste und bis heute wohl bekannteste deutsche Karikaturistin gewesen. Nach 1945 arbeitete die gebürtige Berlinerin selbstständig in Heidelberg. Als alleinerziehende Mutter, Grafikerin, freischaffende Künstlerin, Buchautorin und gefeierte Zeichnerin. Mit 92 Jahren ist Marie Marcks am 7. Dezember 2014 in Heidelberg verstorben. Zum 100. Geburtstag hat der Kunstmann Verlag jetzt eine zweibändige Gesamtausgabe der Werke von Marie Marcks veröffentlicht. „Die große Marie Marcks“, so der Titel. mehr...